Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mecit Bal ise Soğuksu Milli Parkı’nda birçok doğal güzellik olduğunu ancak bunlardan birinin de dağ lalesi olduğunu kaydetti. Bal, Dağ Lalesinin endemik bitki olduğunu dile getirerek, “Laleyi binlerce kişi, görmeye geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Burası milli parkımızın içinde Samrı Tepe'de daha çok yürüyerek gelebilecekleri bir yer. Milli Parkımızın girişinden Soğuksu çevre yoluna yürüyerek geldikleri zaman rahatlıkla Samrı Tepe’de görebilecekleri endemik bir bitki dağ lalesi. Kızılcahamam'ın önemli bir değeri. Çünkü doğaseverler, botanikseverler endemik bitkimiz dağ lalesini bir ay boyunca görebiliyorlar maalesef. Belli bir süre sonra soluyor. Yüzlerce Türkiye'nin değişik yerlerinden hatta dünyanın değişik yerlerinden bilip gelip fotoğraflıyorlar. O görsel şölene eşlik ediyorlar biz de memnun oluyoruz. Yalnız bazı isteklerimiz olacak. Bu bitki endemik bir bitki. Sadece bulunduğu yerde yetişebiliyor. Koparılıp bir saksı ya da daha başka bir yerde yetişmiyor. Buraya özgü bir bitkidir, kesinlikle koparılarak soğanı götürülerek başka bir yerde yetişmiyor” şeklinde konuştu.