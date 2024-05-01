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Yaşam
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Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

2024-05-01 13:01:41
Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Türkiye'nin endemik bitki türlerinden olan 'dağ lalesi' yılda sadece 15 gün yaşıyor.

#1
Foto - Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda açan dağ lalesi bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Kızılcahamam'da eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişen dağ lalesi Türkiye’nin endemik bitki Türleri Listesi’nde yer alıyor. Kendine has rengi ile hayranlık uyandıran dağ lalesi her yıl genellikle Nisan ayında ortaya çıkarken fotoğraf tutkunları tarafından da 15 günlük süre içerisinde kayıt altına alınıyor.

#2
Foto - Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Başka iklim ve şartlarda yetiştirilemeyen dağ lalesi, bilinçsiz kişiler tarafından koparılıp soğanları taşındığı için her yıl daha da az bir alanda yetişiyor. Dağ lalesinin ortaya çıktığı Samrı Tepesi ise havadan drone ile görüntülendi. Taşların arasındaki görüntüsüyle hayran bırakan laleler, mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başlıyor.

#3
Foto - Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin birçok güzelliği bulunduğunu bu güzelliklerden birisinin de senede 2 hafta kendisini gösteren Dağ Lalesi olduğunu söyleyerek, “Misafirlerimiz bu dağ lalesini görmek için son iki haftası kaldı. Bu sene de bir çıktığı için ilçemizi bu sebeple ziyaret eden bir sürü hemşehrilerimiz var. Yine Ankara'dan gelen, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen misafirlerimiz de var. İlçemizin bir sürü güzelliğiyle beraber bu dağ lalesi ilçemize bir endemik olduğu için bir güzellik katıyor. Bütün misafirlerimizi, Kızılcahamam Milli Parkı içerisinde bu bölgeye bekleriz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor

Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mecit Bal ise Soğuksu Milli Parkı’nda birçok doğal güzellik olduğunu ancak bunlardan birinin de dağ lalesi olduğunu kaydetti. Bal, Dağ Lalesinin endemik bitki olduğunu dile getirerek, “Laleyi binlerce kişi, görmeye geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Burası milli parkımızın içinde Samrı Tepe'de daha çok yürüyerek gelebilecekleri bir yer. Milli Parkımızın girişinden Soğuksu çevre yoluna yürüyerek geldikleri zaman rahatlıkla Samrı Tepe’de görebilecekleri endemik bir bitki dağ lalesi. Kızılcahamam'ın önemli bir değeri. Çünkü doğaseverler, botanikseverler endemik bitkimiz dağ lalesini bir ay boyunca görebiliyorlar maalesef. Belli bir süre sonra soluyor. Yüzlerce Türkiye'nin değişik yerlerinden hatta dünyanın değişik yerlerinden bilip gelip fotoğraflıyorlar. O görsel şölene eşlik ediyorlar biz de memnun oluyoruz. Yalnız bazı isteklerimiz olacak. Bu bitki endemik bir bitki. Sadece bulunduğu yerde yetişebiliyor. Koparılıp bir saksı ya da daha başka bir yerde yetişmiyor. Buraya özgü bir bitkidir, kesinlikle koparılarak soğanı götürülerek başka bir yerde yetişmiyor” şeklinde konuştu.

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