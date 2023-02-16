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Yaşam
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Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

2023-02-16 09:31:11
Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

15 yıl önce TOKİ'nin yaptığı binalar depremde tek bir hasar bile almadı.

#1
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

Adana’da yaşanan depremde Sarıçam ilçesinde bulunun bir çok binada ağır hasar oluşurken, hemen yanı başlarında bulunan TOKİ konutlarında bir çizik bile olmaması dikkat çekti.

#2
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti 34 kişi de kurtarıldı. Yıkılan 13 binanı yanı sıra çok sayıda bina da ağır ya da orta hasarlı raporu aldı. Bu depremde en çok hasar ise 5 yıl önce yapılaşmaya açılan Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe, Çarkıpare, Osmangazi, Ertuğrulgazi ve Yeşiltepe Mahallelerinde meydana geldi. İlçede yıkılan bina olmadı ancak bir çok bina ya ağır hasarlı ya da orta hasarlı.

#3
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

Aynı ilçede bulunan ve 15 yıl önce yapılan TOKİ konutlarında ise bir çizik olmaması vatandaşı çileden çıkardı. TOKİ konutlarının bulunduğu Osmangazi Mahallesinde konutların hemen karşısında ve yanında bulunan binalarda duvarlarda çatlak ve yıkım oluşurken TOKİ’de hiçbir şey olmaması dikkat çekti. Bu durum dron ile çekilen görüntülerde de gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Can, mahallede ve ilçede çok sayıda hasarlı bina olduğunu, görevlilerle bunları tek tek tespit ettiklerini, vatandaşların evlerine girmeye korktuğunu söyleyerek, “İlçede ve mahallemizde yıkılın bina olmadı ama çok hasarlı bina var. Bu binaların yeni yapılmasına rağmen hasarlı olması tepki topluyor. Buna rağmen 15 yıl önce yapılan TOKİ’lerde hiç hasar yok. Gerçekten devletimiz çok sağlam binalar yapmış. Bu depremlerde bunu test olmuş olduk. Sadece burada değil diğer deprem bölgelerinde de TOKİ’lerde hiçbir şey yok. Ancak yeni bir iki yıllık binalarda bile burada hasar var” dedi.

#5
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

Depremde evi çatlayan ve bir çok malzemesi kullanılamayacak duruma gelen Mehtap Taştan ise, “3 çocukla sokakta kaldık. Arabada yatıp kalkıyoruz. Bazen akrabalarımıza gidiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim bina iki yıl önce yapıldı. Hemen karşımızda 15 yıl önce yapılan TOKİ konutları var. Orada bir şey yok bizim bina döküldü. TOKİ aslanlar gibi duruyor biz evsiz kaldık. Keşke TOKİ’den ev alsaydım” diye konuştu.

#6
Foto - Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

60 yaşındaki Hakime Temiz’de Sarıçam ilçesinde yeni aldığı binanın zarar gördüğünü akrabalarda kaldığını onlarında her gün “ne zaman gideceksiniz” diye sorduğunu, çok zor durumda kaldığını söyledi.

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