Bu binalarda tek bir hasar yok! 15 yıllık binanın sırrı ne?

Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Can, mahallede ve ilçede çok sayıda hasarlı bina olduğunu, görevlilerle bunları tek tek tespit ettiklerini, vatandaşların evlerine girmeye korktuğunu söyleyerek, “İlçede ve mahallemizde yıkılın bina olmadı ama çok hasarlı bina var. Bu binaların yeni yapılmasına rağmen hasarlı olması tepki topluyor. Buna rağmen 15 yıl önce yapılan TOKİ’lerde hiç hasar yok. Gerçekten devletimiz çok sağlam binalar yapmış. Bu depremlerde bunu test olmuş olduk. Sadece burada değil diğer deprem bölgelerinde de TOKİ’lerde hiçbir şey yok. Ancak yeni bir iki yıllık binalarda bile burada hasar var” dedi.