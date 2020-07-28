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Aktüel
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Bu besinlerin kabuğu hayat kurtarıyor!

2020-07-28 14:26:11
Bu besinlerin kabuğu hayat kurtarıyor!

Şifa kaynağı bu besinlerin kabukları hayat kurtarıyor. İşte meyve ve sebze kabuklarının bilinmeyen özelliği...

#1
Foto - Kivi kabuğu Gıda zehirlenmelerine iyi gelen besinlerin başında gelir. Zehirlenme sırasında katı meyve sıkacağına kiviyi soymadan sıkıp içerseniz kabuğundaki vitaminler sayesinde mideniz temizlenir.

Kivi kabuğu Gıda zehirlenmelerine iyi gelen besinlerin başında gelir. Zehirlenme sırasında katı meyve sıkacağına kiviyi soymadan sıkıp içerseniz kabuğundaki vitaminler sayesinde mideniz temizlenir.

#2
Foto - Patates kabuğu Patates kabukları şişlikleri indirmede mucize bir besindir. Özellikle yüzdeki sivilce ve göz altı torbalarına iyi gelir.

Patates kabuğu Patates kabukları şişlikleri indirmede mucize bir besindir. Özellikle yüzdeki sivilce ve göz altı torbalarına iyi gelir.

#3
Foto - Elma kabuğu Elma kabukları kurutulup çay oalrak tüketilir. Bu çay yemek borusunu ve mideyi temizler. Ayrıca göz altı morlukları içinde elma kabuklarını bir saat göz altınızda bekletebilirsiniz.

Elma kabuğu Elma kabukları kurutulup çay oalrak tüketilir. Bu çay yemek borusunu ve mideyi temizler. Ayrıca göz altı morlukları içinde elma kabuklarını bir saat göz altınızda bekletebilirsiniz.

#4
Foto - Fındık kabuğu Yapılan araştırmalarda fındık kabuğunun kemoterapi gören hastaların yaşadıkları deformeleri azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden bilim adamları fındık kabuklarından ilaç üretmeyi ve kemoterapi gören hastalarda ilaç olarak kullanmalarını hedefliyor.

Fındık kabuğu Yapılan araştırmalarda fındık kabuğunun kemoterapi gören hastaların yaşadıkları deformeleri azalttığı gözlemlenmiştir. Bu yüzden bilim adamları fındık kabuklarından ilaç üretmeyi ve kemoterapi gören hastalarda ilaç olarak kullanmalarını hedefliyor.

#5
Foto - Portakal kabuğu İçerdiği esansiyel yağı sayesinde ciltteki deforme hücreleri azaltır. Ayrıca haşeratlarda portakol kokusunu sevmez. Nedeni de yine bu yağdır.

Portakal kabuğu İçerdiği esansiyel yağı sayesinde ciltteki deforme hücreleri azaltır. Ayrıca haşeratlarda portakol kokusunu sevmez. Nedeni de yine bu yağdır.

#6
Foto - Muz kabuğu Muz içerdiği yüksek lif sayesinde sindirim hastalıkalrı riskini azaltır. Kabuğu ise cilt problemlerine iyi gelir.

Muz kabuğu Muz içerdiği yüksek lif sayesinde sindirim hastalıkalrı riskini azaltır. Kabuğu ise cilt problemlerine iyi gelir.

#7
Foto - Limon kabuğu Limon kabuklarındaki çözücü asit boğaz iltihaplanmalarında ortaya çıkar enfeksiyon virüslerini azaltır. Aynı zamanda tıkanan burunu açmadada kullanılır. Bazı uzmanlar limon kabukları yıkanıp tüketildiğinde diş sağlığını da desteklediğini belirtiyor.

Limon kabuğu Limon kabuklarındaki çözücü asit boğaz iltihaplanmalarında ortaya çıkar enfeksiyon virüslerini azaltır. Aynı zamanda tıkanan burunu açmadada kullanılır. Bazı uzmanlar limon kabukları yıkanıp tüketildiğinde diş sağlığını da desteklediğini belirtiyor.

#8
Foto - Şeftali kabuğu Şeftali kabuklarını yüzünüze sürerek tonik etkisi yapabilirsiniz. İçerdiği A vitamini sayesinde yüzünüzü toksinlerden arındırarak parlaklık hissi verir.

Şeftali kabuğu Şeftali kabuklarını yüzünüze sürerek tonik etkisi yapabilirsiniz. İçerdiği A vitamini sayesinde yüzünüzü toksinlerden arındırarak parlaklık hissi verir.

#9
Foto - Soğan kabuğu Doğa da bulunan güçlü antioksidan besinlerin başında gelen soğanın faydaları herkes tarafından bilinir. Ancak soğan kabuğunun faydaları hakkındaki gerçekleri çok az insan bilir. Uzmanalr soğan kabuklarının faydasının soğandna daha fazla olduğunu vurguluyor. Vücudun günlük ihtiyacı olan lif ve flavonoidler karışılıyabilen soğan kabukları kan düzeyindeki kötü kolesterolü düzenleyerek kalp hastalıklarını önler. Aynı zamanda soğan kabukları kaynatıp içildiğinde vücutta bulunan tüm iltihabı söker atar.

Soğan kabuğu Doğa da bulunan güçlü antioksidan besinlerin başında gelen soğanın faydaları herkes tarafından bilinir. Ancak soğan kabuğunun faydaları hakkındaki gerçekleri çok az insan bilir. Uzmanalr soğan kabuklarının faydasının soğandna daha fazla olduğunu vurguluyor. Vücudun günlük ihtiyacı olan lif ve flavonoidler karışılıyabilen soğan kabukları kan düzeyindeki kötü kolesterolü düzenleyerek kalp hastalıklarını önler. Aynı zamanda soğan kabukları kaynatıp içildiğinde vücutta bulunan tüm iltihabı söker atar.

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