Bu besinlerin kabuğu hayat kurtarıyor!

Soğan kabuğu Doğa da bulunan güçlü antioksidan besinlerin başında gelen soğanın faydaları herkes tarafından bilinir. Ancak soğan kabuğunun faydaları hakkındaki gerçekleri çok az insan bilir. Uzmanalr soğan kabuklarının faydasının soğandna daha fazla olduğunu vurguluyor. Vücudun günlük ihtiyacı olan lif ve flavonoidler karışılıyabilen soğan kabukları kan düzeyindeki kötü kolesterolü düzenleyerek kalp hastalıklarını önler. Aynı zamanda soğan kabukları kaynatıp içildiğinde vücutta bulunan tüm iltihabı söker atar.