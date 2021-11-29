  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
12
Bu besinlere dikkat! Kötü ter kokusuna neden oluyorlar

2021-11-29 15:43:21
Bu besinlere dikkat! Kötü ter kokusuna neden oluyorlar

Terlemek cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak gerçekleşir. Her organizmanın, biyolojik olarak salgıladığı deri altı yağından dolayı kendi kokusu vardır, dolayısıyla ter kokusu da herkes için farklıdır. Muhtemelen, her birimiz hayatında en az bir kez, aniden bir şekilde farklı kokmaya başladığını fark etmiştir. Ancak bazı durumlarda bir süre sonra ter kokusu ortadan kalkar. Bu durumun en büyük suçlusu çok güçlü kokusu veya tadı olan yiyeceklerdir.

#1
Foto - KÖTÜ TER KOKUSUNA NEDEN OLAN YİYECEKLER Bireysel vücut kokumuzu çok hoş olmayan tonlarda 'renklendiren' besinlerin dikkatli tüketimi bu sorunu ortadan kaldırmanın anahtarıdır. Peki, hangi yiyecekler en azından ılımlı miktarlarda yenmelidir? İşte kötü ter kokusuna neden olan 10 yiyecek:

KÖTÜ TER KOKUSUNA NEDEN OLAN YİYECEKLER Bireysel vücut kokumuzu çok hoş olmayan tonlarda 'renklendiren' besinlerin dikkatli tüketimi bu sorunu ortadan kaldırmanın anahtarıdır. Peki, hangi yiyecekler en azından ılımlı miktarlarda yenmelidir? İşte kötü ter kokusuna neden olan 10 yiyecek:

#2
Foto - Kırmızı Et Kırmızı et, yüksek amino asit içeriği nedeniyle yasaklanmış ürünler arasındadır. Ayrıca et midede yavaş sindirilir ve bağırsaklarda sindirimi zordur. Vücudun aroması, bir et yemeğinden 2 saat sonra çok belirgin hale gelir ve vücudun bireysel özelliklerine bağlı olarak birkaç saatten birkaç haftaya kadar devam edebilir. Daha güzel kokmak istiyorsanız, diyetinizdeki kırmızı et miktarını en fazla haftada iki kez olarak ayarlayın.

Kırmızı Et Kırmızı et, yüksek amino asit içeriği nedeniyle yasaklanmış ürünler arasındadır. Ayrıca et midede yavaş sindirilir ve bağırsaklarda sindirimi zordur. Vücudun aroması, bir et yemeğinden 2 saat sonra çok belirgin hale gelir ve vücudun bireysel özelliklerine bağlı olarak birkaç saatten birkaç haftaya kadar devam edebilir. Daha güzel kokmak istiyorsanız, diyetinizdeki kırmızı et miktarını en fazla haftada iki kez olarak ayarlayın.

#3
Foto - Köri ve Sarımsak Ne yazık ki, sarımsak, köri ve kimyon gibi baharatların aromatik molekülleri, sindirildiğinde deri yoluyla atılan kükürt içeren gazları açığa çıkarır ve birkaç gün boyunca hoş olmayan bir koku verir. Yiyeceklere eklenen küçük bir tutam bile kalıcı bir etki yaratır. Zencefil, havlıcan veya kakule bu bileşenlere bir alternatif olabilir, ayrıca yiyeceklere baharatlı tat katarken arkalarında da hoş bir taze aroma bırakır.

Köri ve Sarımsak Ne yazık ki, sarımsak, köri ve kimyon gibi baharatların aromatik molekülleri, sindirildiğinde deri yoluyla atılan kükürt içeren gazları açığa çıkarır ve birkaç gün boyunca hoş olmayan bir koku verir. Yiyeceklere eklenen küçük bir tutam bile kalıcı bir etki yaratır. Zencefil, havlıcan veya kakule bu bileşenlere bir alternatif olabilir, ayrıca yiyeceklere baharatlı tat katarken arkalarında da hoş bir taze aroma bırakır.

#4
Foto - Turpgiller Brokoli ve beyaz lahana gibi turpgil sebzeler, faydalı antioksidan maddelere ek olarak, kükürt açısından da zengindir. Keskin ter kokusundan sorumludurlar. Böyle hoş olmayan bir yan etki, ısıl işlem yardımıyla kısmen söndürülebilir, pişirme işlemi kokudan sorumlu bazı maddeleri ortadan kaldıracaktır. Başka bir yol, lahana yemeklerinizi kişniş veya zerdeçal ile baharatlamaktır. Bu, hoş olmayan kokuyu biraz yumuşatacaktır.

Turpgiller Brokoli ve beyaz lahana gibi turpgil sebzeler, faydalı antioksidan maddelere ek olarak, kükürt açısından da zengindir. Keskin ter kokusundan sorumludurlar. Böyle hoş olmayan bir yan etki, ısıl işlem yardımıyla kısmen söndürülebilir, pişirme işlemi kokudan sorumlu bazı maddeleri ortadan kaldıracaktır. Başka bir yol, lahana yemeklerinizi kişniş veya zerdeçal ile baharatlamaktır. Bu, hoş olmayan kokuyu biraz yumuşatacaktır.

#5
Foto - Kuşkonmaz Lezzetli, sağlıklı ve düşük kalorili kuşkonmazlar sağlıklı beslenmenin harika bir parçasıdır. Ancak bu kuşkonmaz yemekleri sadece enfes bir tat değil, aynı zamanda özel bir ter kokusu da bırakır.

Kuşkonmaz Lezzetli, sağlıklı ve düşük kalorili kuşkonmazlar sağlıklı beslenmenin harika bir parçasıdır. Ancak bu kuşkonmaz yemekleri sadece enfes bir tat değil, aynı zamanda özel bir ter kokusu da bırakır.

#6
Foto - Soğan Ne yazık ki yemeklere baharatlı bir acılık katarak vücudumuzda hoş olmayan bir kokunun da sebebi oluyor. Her şey sindirim sırasında salınan uçucu yağlarla ilgilidir. Kötü ter kokusuna neden olan şeyi etkisiz hale getirmenin yollarından biri, kesilmiş soğanı kaynar suyla haşlamaktır, ancak bu yöntemle hoş olmayan koku ile birlikte soğanın besin değerini de büyük ölçüde kaybedeksiniz.

Soğan Ne yazık ki yemeklere baharatlı bir acılık katarak vücudumuzda hoş olmayan bir kokunun da sebebi oluyor. Her şey sindirim sırasında salınan uçucu yağlarla ilgilidir. Kötü ter kokusuna neden olan şeyi etkisiz hale getirmenin yollarından biri, kesilmiş soğanı kaynar suyla haşlamaktır, ancak bu yöntemle hoş olmayan koku ile birlikte soğanın besin değerini de büyük ölçüde kaybedeksiniz.

#7
Foto - Yüksek Lifli Gıdalar Kepek, tahıl ve müslinin faydaları hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Sindirim sistemimizin çalışmasını normalleştirir, bize enerji verir. Ancak bir seferde 5 gr'dan fazla lif tüketimi, kaçınılmaz olarak terimizin kokusunu etkileyen gazların (hidrojen, karbon dioksit ve metan) oluşumunu tetikler. Bu durumda panzehir su olabilir. Liflerin sindiriminden dolayı ortaya çıkan hoş olmayan etkiyi etkisiz hale getirebilir.

Yüksek Lifli Gıdalar Kepek, tahıl ve müslinin faydaları hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Sindirim sistemimizin çalışmasını normalleştirir, bize enerji verir. Ancak bir seferde 5 gr'dan fazla lif tüketimi, kaçınılmaz olarak terimizin kokusunu etkileyen gazların (hidrojen, karbon dioksit ve metan) oluşumunu tetikler. Bu durumda panzehir su olabilir. Liflerin sindiriminden dolayı ortaya çıkan hoş olmayan etkiyi etkisiz hale getirebilir.

#8
Foto - Kahve Kafein sadece merkezi sinir sistemimizi uyarmakla kalmaz, aynı zamanda ter bezlerini de harekete geçirir. Uyarıcı etkisine ek olarak, keskin bir ter kokusu ve ayrıca ağız kokusu alırsınız. Kahve, emici olarak ağız boşluğunu kurutur ve tükürük eksikliği ile bakteriler daha hızlı çoğalır ve bu da nefesin kötü kokmasına neden olur. Yukarıdakilerin hepsinden kurtulmanın tek yolu yeme alışkanlıklarınızı değiştirmektir. Doğal bitki çayları en iyi alternatifiniz olabilir.

Kahve Kafein sadece merkezi sinir sistemimizi uyarmakla kalmaz, aynı zamanda ter bezlerini de harekete geçirir. Uyarıcı etkisine ek olarak, keskin bir ter kokusu ve ayrıca ağız kokusu alırsınız. Kahve, emici olarak ağız boşluğunu kurutur ve tükürük eksikliği ile bakteriler daha hızlı çoğalır ve bu da nefesin kötü kokmasına neden olur. Yukarıdakilerin hepsinden kurtulmanın tek yolu yeme alışkanlıklarınızı değiştirmektir. Doğal bitki çayları en iyi alternatifiniz olabilir.

#9
Foto - Süt ve Süt Ürünleri Kalsiyum içeriğinde rekor sahipleri olan süt ve süt ürünleri de hoş olmayan ter kokusuna neden olabilir. Elbette bu nedenle süt ürünlerinden vazgeçmeye değmez, ancak tüketimi kontrol etmek mantıklı olacaktır.

Süt ve Süt Ürünleri Kalsiyum içeriğinde rekor sahipleri olan süt ve süt ürünleri de hoş olmayan ter kokusuna neden olabilir. Elbette bu nedenle süt ürünlerinden vazgeçmeye değmez, ancak tüketimi kontrol etmek mantıklı olacaktır.

#10
Foto - Domates Domateslerde bulunan karotenoidlerin ter kokusunu kötüleştirdiğine inanılıyor. Ancak, hepsi değil ve her zaman değil. Hoş olmayan bir ter kokusundan şikayet ediyor ve sebebini bulamıyorsanız, diyetinizdeki domates miktarını azaltarak bu duruma neden olan şeyin domates olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Domates Domateslerde bulunan karotenoidlerin ter kokusunu kötüleştirdiğine inanılıyor. Ancak, hepsi değil ve her zaman değil. Hoş olmayan bir ter kokusundan şikayet ediyor ve sebebini bulamıyorsanız, diyetinizdeki domates miktarını azaltarak bu duruma neden olan şeyin domates olup olmadığını anlayabilirsiniz.

#11
Foto - Turp Bu köklerin harika faydaları, insan salgılarının pek hoş olmayan kokusu üzerindeki etkilerini azaltmaz. Pişirildiğinde turp çok agresif kokular yaymaz, ancak ısıl işlem sırasında birçok faydalı elementini kaybeder. Ilımlı tüketim ile sorun ortadan kalkabilir.

Turp Bu köklerin harika faydaları, insan salgılarının pek hoş olmayan kokusu üzerindeki etkilerini azaltmaz. Pişirildiğinde turp çok agresif kokular yaymaz, ancak ısıl işlem sırasında birçok faydalı elementini kaybeder. Ilımlı tüketim ile sorun ortadan kalkabilir.

Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş indirim bekleniyor.
Teşkilat'ta şoke eden sahne!
Medya

Teşkilat'ta şoke eden sahne!

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar'ın kalbinin durduğu sahne izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Gündeme oturan s..
Prof. Dr. Hasan Köni kritik detayı paylaştı: Bu Türkiye için kabus senaryosudur
Gündem

Prof. Dr. Hasan Köni kritik detayı paylaştı: Bu Türkiye için kabus senaryosudur

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin çatışmaya dönüşmesi ve ABD'nin Dedeağaç..
İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek
Ekonomi

İşte yeni ekonomi modeli! Türkiye global üs haline gelecek

Türkiye'yi faiz-kur makasından kurtaracak yeni ekonomik modelin sürükleyici lokomotifi sanayi sektörü olacak. Yeni süreçte Türkiye'nin katma..
Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor
Ekonomi

Çinli yatırımcılar o ilimizi hedefliyor

Çinli iş insanları yatırım için Gaziantep'i radarlarına aldı. Çinli iş insanlarının Gaziantep'in doğunun İstanbul'u olduğunu düşünüyor...
Dolar ile ilgili çarpıcı açıklama: 15 güne kadar...
Ekonomi

Dolar ile ilgili çarpıcı açıklama: 15 güne kadar...

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurundaki artışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay