Bu besinlere dikkat! Kötü ter kokusuna neden oluyorlar

Terlemek cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak gerçekleşir. Her organizmanın, biyolojik olarak salgıladığı deri altı yağından dolayı kendi kokusu vardır, dolayısıyla ter kokusu da herkes için farklıdır. Muhtemelen, her birimiz hayatında en az bir kez, aniden bir şekilde farklı kokmaya başladığını fark etmiştir. Ancak bazı durumlarda bir süre sonra ter kokusu ortadan kalkar. Bu durumun en büyük suçlusu çok güçlü kokusu veya tadı olan yiyeceklerdir.