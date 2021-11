Bu besinlere dikkat! Kötü ter kokusuna neden oluyorlar

Kırmızı Et Kırmızı et, yüksek amino asit içeriği nedeniyle yasaklanmış ürünler arasındadır. Ayrıca et midede yavaş sindirilir ve bağırsaklarda sindirimi zordur. Vücudun aroması, bir et yemeğinden 2 saat sonra çok belirgin hale gelir ve vücudun bireysel özelliklerine bağlı olarak birkaç saatten birkaç haftaya kadar devam edebilir. Daha güzel kokmak istiyorsanız, diyetinizdeki kırmızı et miktarını en fazla haftada iki kez olarak ayarlayın.