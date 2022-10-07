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Sağlık
10
Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

2022-10-07 16:37:02
Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

B12 son dönemde en çok şikayet edilen eksiklerden bir tanesi... Bunu nasıl giderebiliriz? İşte cevabı...

#1
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

#2
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer. Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

#3
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için B12 vitamini gereklidir. Ancak B12 vitamini eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.

#4
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.

#5
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

B12 vitamin eksikliğinin en belirgin belirtileri ise tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.

#6
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır.

#7
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

B12 VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR? - Metabolizmanın çalışmasını destekler. - Doğurganlık oranını yükseltir. - Hücrelerin yenilenmesini sağlar. - Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. - Sinir hücrelerin vücut içerisindeki alışverişini olumlu etkiler.

#8
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

İŞTE EN ÇOK B12 VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER DENİZ ÜRÜNLERİ Vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılamada en etkili besinler deniz ürünleridir. Özellikle somon balığı bu türlerden en etkilisidir. Uzmanlar en az haftada iki defa balık ürünleri tüketerek vücudun temel ihtiyacı olan vitamin eksikliğinin giderilmiş olacağını vurgular. ET Hayvanlarda daha fazla bulunan B12 vitamini bakımından özellikle ciğerlerde bulunur. Uzmanlar ortalama bir insanın günlük 100 gram et dışında ciğer tükettiklerinde bu eksikliği fazlası ile giderileceğini belirtiyor.

#9
Foto - Bu besin her derde deva! Vitamin eksikliğini anında bitiriyor

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER İçerisinde B12 vitamini fazla olan peynir tam bir kalsiyum ve potasyum deposudur. Aynı şekilde yoğurtta bu eksikliği gideren besinler arasındadır. Sütün içerdiği laktoz alerji yapısı nedeniyle sık tüketilmesi önerilmediğinden işlenmiş hali ile bu açığı kapatabilir.

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