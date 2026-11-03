"ABD İHA'larını düşürdük!"
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 2 ABD İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 2 ABD İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.
İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait iki Lucas marka kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’na yakın bölgedeki Bender Hamir kenti semalarında 2 kamikaze İHA düşürüldü.
Açıklamada, kamikaze İHA’ların ABD yapımı Lucas marka oldukları ve hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu model İHA'ları incelerken böyle görüntülenmişti.
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