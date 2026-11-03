  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik… 401 internet sitesine erişim engellendi Çok konuşulacak gelişme: Azerbaycan, Bayraktar TB2 SİHA'ların yok ettiği Pantsir'leri alıyor "ABD İHA'larını düşürdük!" Otomotiv ihracatında yeni rekor! İlk kez o eşiği aştı Oysa yıllar sonra çalıştırılmıştı! 137 yıllık kulede zaman yine durdu Bu habere bakmadan plan yapmayın: İstanbul’da beklenen sağanak geliyor Dünyada bir ilk: Milli Uçak Gemisi Türkiye'nin oraya giriş bileti olacak Devler o yıldızı radarına aldı: Galatasaray’dan rekor bonservis talebi Bu belirtileri hafife almayın: İşte mantar zehirlenmesini anlamanın yolu! Azerbaycan Türkiye'yi bypass eden projeye onay vermeye hazırlanıyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
"ABD İHA'larını düşürdük!"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

"ABD İHA'larını düşürdük!"

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 2 ABD İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.

#1
Foto - "ABD İHA'larını düşürdük!"

İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait iki Lucas marka kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

#2
Foto - "ABD İHA'larını düşürdük!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’na yakın bölgedeki Bender Hamir kenti semalarında 2 kamikaze İHA düşürüldü.

#3
Foto - "ABD İHA'larını düşürdük!"

Açıklamada, kamikaze İHA’ların ABD yapımı Lucas marka oldukları ve hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

#4
Foto - "ABD İHA'larını düşürdük!"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu model İHA'ları incelerken böyle görüntülenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı mektupla Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği için resmî adayı olarak gös..
Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor
Gündem

Mekke Anlaşması Meclis'e geliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görü..
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!
Gündem

Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

Soruşturma başlayıncaya kadar Yeni Parti’nin muteber isimleri arasında yer alan Mustafa Sarıgül, soruşturma başladıktan sonra bir anda Yeni ..
Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!
Siyaset

Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!

Mustafa Sarıgül ve ailesine ilişkin iddialar kamuoyunu meşgul ederken, Gazeteci Can Ataklı da babasının aleyhinde itirafçı olan Emir Sarıgül..
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Gündem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Muğla açıklarında yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmaniye’de de korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas il..
Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
Gündem

Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumlul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23