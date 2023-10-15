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Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

2023-10-15 18:31:53
Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

Et yemeklerinin baş tacı, enfes tadı ve kokusuyla damakları şenlendiren, hoşlanarak harcanan bir baharat olan kekik otunun yararları saymakla bitmiyor… Arıların da bal yapımında en çok kullandıkları çiçeklerden olan kekik otunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeden böbrek sıhhatine kadar bir çok verimi var. İşte kumpaslı harcandığında böbrekteki taş ve kumu döken kekik otunun yararları ve şifalı kekik çayı tarifi…

#1
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

Tabiatta birden fazla çeşidi olan kekiğin bedenimize bir hayli verimi vardır. Arılarında bal yapımında en çok kullandıkları kekik bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede en tesirli nebatlardan biridir. Kendine has kokusu ile tarla ve meralarda kendiliğinden yetişen kekik otunun yapraklarından uçucu yağ elde edilir.

#2
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

Aynı zamanda yapraklar kurutularak çay yapılır. Asırlardan beridir kullanılan kekik otu et yemeklerinde daha çok seçim edilir. Sebebi ise kendine haz tadı ile ete değişik bir tat verir. Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde tıbbi rehabilitasyonda kullanılan kekik otu yapraklarındaki uçucu yağların antiseptik özelliği sayesinde insan sıhhatine mucizevi faydalar sağlar.

#3
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

Nane ailesine bağlı olan kekik otu zeaksantin, lutein, apigenin, naringenin ve luteolin gibi maddeler kapsar. Bunların yanı sıra B kompleksi, K, C vitaminleri ve folik asit bakımından zengindir. Tabiatta 350’den fazla kekik çeşidi vardır.

#4
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

KEKİK OTUNUN YARARLARI NELERDİR? – Yağlı ve karbonatlı gıdaların midede neden olduğu gaz ve kabarıklığa birebir fayda sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde bedendeki özgür radikalleri bedenden idrar yolu ile atar. Yemek borusu mide ve bağırsaklarda zehirli madde birikimini önler. – Mide ve yemek borusundaki zehirli maddeleri eksiltmek için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtir.

#5
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

– Böbreklerdeki akışkan oranını dengeleyerek hasarlı bakterileri idrar yoluyla atar. Böylece kum ve taş yaradılışını eksiltir.

#6
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

– Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine arınmada oldukça tesirlidir. Ciltteki bakterileri yok ederek cildin sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca kirleri gidererek cilde parlaklık sağlar.

#7
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

– Sporcuların sıklıkla yaşadığı adale sızılarına da iyi gelen kekik kapsadığı ayrıştırıcı bileşikler adalelerin gerginleşmesi ya da sıkılaşmasını önleyerek bedenin daha rahat hareket etmesini dayanaklar. Ayrıca kan da bulunan trombosit hücreleri dengeleyerek irin ve ödem yaradılışını da maniler. Kapsadığı K vitamini aynı zamanda kemiklerin gelişmesini dayanaklar.

#8
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

– Yapılan araştırmalarda günde bir bardak içilen kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine ilave edilen kekik beyinde bulunan dopamin ve serotinin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle bunalıma ya da strese eğilimli bireylerin harcaması gereken ehemmiyetli bir nebat olduğunu vurguluyor.

#9
Foto - Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

KEKİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR? Mevsim geçişlerinde sıklıkla yaşanan enfeksiyon ya da üst solunum yolları hastalıkları neticeyi ortaya çıkan boğaz sızısını da dindirmek için harcanması gerekir. Kekik çayının bu hastalıklarda tesirli olması için iki yemek kaşığı kekik 3 bardak su, bir diş sarımsak ve 6 damla limonu iyice karıştırıp 10 dakika kaynatıp harcayınız.

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