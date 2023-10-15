Bu baharat böbrekte kum taş vazgeçmiyor! İşte yararları saymakla bitmeyen fantastik baharat! Evde bunu yapın

Et yemeklerinin baş tacı, enfes tadı ve kokusuyla damakları şenlendiren, hoşlanarak harcanan bir baharat olan kekik otunun yararları saymakla bitmiyor… Arıların da bal yapımında en çok kullandıkları çiçeklerden olan kekik otunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeden böbrek sıhhatine kadar bir çok verimi var. İşte kumpaslı harcandığında böbrekteki taş ve kumu döken kekik otunun yararları ve şifalı kekik çayı tarifi…