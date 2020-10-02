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Yaşam
4
Bu ayvaları görenler hayrete düşüyor

2020-10-02 16:15:44
Bu ayvaları görenler hayrete düşüyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki Ruşen Parlak'ın yetiştirdiği ay yıldızlı ayvalar büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Nevşehir Avanos'ta 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak, zaman geçirmek amacıyla kendisine hobi bahçesi kurdu. Kurduğu bahçede yüzlerce ayva ağacı diken Parlak, daha sonra ise üzerinde ay ve yıldız simgesinin bulunduğu ayvaları yetiştirmeye başladı.

Nevşehir Avanos'ta 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak, zaman geçirmek amacıyla kendisine hobi bahçesi kurdu. Kurduğu bahçede yüzlerce ayva ağacı diken Parlak, daha sonra ise üzerinde ay ve yıldız simgesinin bulunduğu ayvaları yetiştirmeye başladı.

#2
Foto - Ağaç dikmeyi ve meyve yetiştirmeyi sevdiğini belirten Parlak, ay yıldızlı ayvaları görenlerin hayrete düştüğünü söyledi.

Ağaç dikmeyi ve meyve yetiştirmeyi sevdiğini belirten Parlak, ay yıldızlı ayvaları görenlerin hayrete düştüğünü söyledi.

#3
Foto - Parlak,

Parlak, "Ben emekli öğretmenim. Emeklilikte bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Kendime hobi bahçesi yaptım. Daha büyük bir bahçem de var. Meyve yetiştirmeyi ver ağaç dikmeyi seviyorum. Bu ayvayı görenler şaşırıyor. Başka figürleri de işleyebilirim. Ama benim ayı yıldız hoşuma gidiyor. Aslında ayvaların çoğu sarıdır. Ama bu ayvanın çeşidi de bir tarafı sarı diğer tarafı kırmızı oluyor. Kırmızı olmadan önce ben böyle bir düşünceye kapılarak yaptım. Hem de bayrağımızın rengi bayramız da buraya çıkmış oluyor. Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir. Ama meyve yetişmeden önce işe başlamak gerekiyor. Ama meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor." dedi.

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