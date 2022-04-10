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Yaşam
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Bu altın tespih tam 400 bin TL

2022-04-10 11:52:31
Bu altın tespih tam 400 bin TL

Kahramanmaraş'ta 40 yıldır kuyumculuk yapan Halil Başkan, tamamı 22 ayar altından oluşan 400 bin TL'lik tespih üretti.

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Foto - Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL'lik tespih üretti.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL'lik tespih üretti.

#2
Foto - İHA'nın haberine göre, Türkiye'de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş'taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

#3
Foto - 40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle "Muzaffer" isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu" dedi.

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