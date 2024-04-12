Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Serkan Günay, Kemer'den Gedelme'ye ulaşımın çok kısa sürdüğüne dikkat çekti. Günay,"Ulaşım, araçla Kemer ilçesine yaklaşık 15 km mesafede, 15 dakikalık bir yolculukla yaylamıza ulaşabiliyorsunuz. Günlük safari turları düzenleniyor. Tur firmalarıyla konuştuk, her ziyaretlerinde buraya turistleri getiriyorlar. Bu alanı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 ila 1000 kişi ziyaret ediyor. Safari turları ve bireysel gelenler aracılığıyla bu sayıya ulaşıyoruz. Artık sosyal medya, bu konuda çok destek oluyor. Muhtarlığımızın internet sitesinden sürekli reklam yapıyoruz. Daha çok büyümemiz lazım" diye konuştu. "Doğa severler görmeli" Gedelma Çınarı'nı çocuklarıyla birlikte gezmeye gelen Çağrı Nefesoğlu ise, botanik bahçeye benzeyen cazibe alanını tüm vatandaşarın görmesi gerektiğini söyledi. Nefesoğlu, "Antalya merkezden geliyoruz, burayı ilk kez geziyoruz. Genelde çocuklarımla doğa gezileri yapıyoruz. Bu çınarı sosyal medyada görünce kaçırmayalım dedik. İnanılmaz, büyüleyici bir ortamı var. Çınar da, dünyanın en yaşlı ağacı, korunması hoşuma gitti. Çocuklarımla sık sık geziyoruz, AVM yerine doğayı taşı toprağı tercih ediyoruz. Hem stresimi atıyoruz, hem çocuklara bir farkındalık oluşturuyoruz. Doğa bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Doğa severlerin, yürüyüşçülerin, Antalyalıların ve ülkemizde yaşayan bu tür ağaç meraklılarının, kesinlikle görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Gedelme Çınarı ve Gedelme Kalesi'ni keşfetmeye gelen bölge sakini Batuhan Tacar ise "Burada yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir çınar var, arkadaşlarımla hep geliyoruz. Böceklerin ve çiçeklerin olduğu güzel bir ortam, herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.