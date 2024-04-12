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Yaşam
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Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

2024-04-12 14:30:29
Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 28 metrelik ağaç görenleri şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 700 rakımlı Gedelme Yaylasında bulunan yaklaşık 2700 yaşındaki tabiat anıtı Gedelma Çınarı, tüm 28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğiyle ve ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor.

#2
Foto - Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Araştırmacı yazar Mustafa Aydemir'in kaleme aldığı "Hikaye ve Efsaneleriyle Türkiye'nin Tarihi - Ulu Çınarları" kitabıyla da yaşı ispatlanan ve dünyanın en büyük, en yaşlı ve en görkemli çınarları arasına giren ‘Gedelme Çınarı', doğaseverleri bekliyor. Çınarın yaşının 2 bin 700 olarak belirlenmesi ve yanında bulunan Gedelme Kalesi'nden daha yaşlı olması, ağacı ihtişamının yanı sıra, tarihe tanıklığıyla da özel kılıyor.

#3
Foto - Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Gedelme Yaylası'nın bağlı olduğu Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, çınarın turizme katkı sunan bir alanda olduğuna dikkat çekti. Sunay, "Dünyanın en yaşlı ağacı olan, 2 bin 700 yaşındaki Gedelma Çınarı'nın önündeyiz. Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi Gedelme yaylamıza, bu tarihe tanıklık etmeye bekliyoruz. Likya Yolu üzerinde yer alan çınarımız, çok önemli bir yerde konumlanıyor, yanında 2 bin yaşında Gedelme Kalesi ve Gedelme Mağarası bulunuyor. Likya Yolu, dünyaca ünlü bir yürüyüş yolu, burası çok sayıda turist alıyor. Bölgemizde safari turları yapan misafirlerimiz, burayı ziyaret ediyor. Doğayla iç içe olmak isteyen herkesi, Gedelme Yaylamıza bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Muhtar Serkan Günay, kültürel miras meraklılarını bölgeye yönlendirmek için, destek beklediklerini ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ekoturizme etkisi pozitif anlamda çok yüksek, muhtarlığımız aracılığıyla reklamını daha çok yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Kemerimiz, dünyaca ünlü bir yer, bu alanın geliştirilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat, büyüklerimizden isteğimiz bu talep bizimiçin yeterli değil, turizmle bağlantılı burada etkinlikler düzenlenebilir. İlçemizde bulunan otellerde, her yıl yaklaşık 5 milyon kişi ağırlıyoruz. Bu alanın reklamının daha çok yapılması gerekiyor, etkinliklerle, festivallerle ve karnavallarla bu çınarı konsepte dahil etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum."

#5
Foto - Bu ağaç tam 2 bin 700 yıllık

Serkan Günay, Kemer'den Gedelme'ye ulaşımın çok kısa sürdüğüne dikkat çekti. Günay,"Ulaşım, araçla Kemer ilçesine yaklaşık 15 km mesafede, 15 dakikalık bir yolculukla yaylamıza ulaşabiliyorsunuz. Günlük safari turları düzenleniyor. Tur firmalarıyla konuştuk, her ziyaretlerinde buraya turistleri getiriyorlar. Bu alanı, yaz aylarında günde yaklaşık 500 ila 1000 kişi ziyaret ediyor. Safari turları ve bireysel gelenler aracılığıyla bu sayıya ulaşıyoruz. Artık sosyal medya, bu konuda çok destek oluyor. Muhtarlığımızın internet sitesinden sürekli reklam yapıyoruz. Daha çok büyümemiz lazım" diye konuştu. "Doğa severler görmeli" Gedelma Çınarı'nı çocuklarıyla birlikte gezmeye gelen Çağrı Nefesoğlu ise, botanik bahçeye benzeyen cazibe alanını tüm vatandaşarın görmesi gerektiğini söyledi. Nefesoğlu, "Antalya merkezden geliyoruz, burayı ilk kez geziyoruz. Genelde çocuklarımla doğa gezileri yapıyoruz. Bu çınarı sosyal medyada görünce kaçırmayalım dedik. İnanılmaz, büyüleyici bir ortamı var. Çınar da, dünyanın en yaşlı ağacı, korunması hoşuma gitti. Çocuklarımla sık sık geziyoruz, AVM yerine doğayı taşı toprağı tercih ediyoruz. Hem stresimi atıyoruz, hem çocuklara bir farkındalık oluşturuyoruz. Doğa bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Doğa severlerin, yürüyüşçülerin, Antalyalıların ve ülkemizde yaşayan bu tür ağaç meraklılarının, kesinlikle görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Gedelme Çınarı ve Gedelme Kalesi'ni keşfetmeye gelen bölge sakini Batuhan Tacar ise "Burada yaklaşık 2 bin 700 yıllık bir çınar var, arkadaşlarımla hep geliyoruz. Böceklerin ve çiçeklerin olduğu güzel bir ortam, herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

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