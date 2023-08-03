Bu ağaç iki imparatorluk gördü

Asırlık çınar ağacının bölgenin simgesi olduğunu anlatan Hüseyin Manaz, “Civarda bundan daha yaşlı ağaç yok. Bölgede gelip geçenler bunun altında oturuyor. Daha öncelerinde bakımsızdı, hatta bunun içinde ateş falan yakarlardı. Kurumak üzereyken koruma altına alınınca bakım sonucunda ağaç sanki böyle gençleşti, gelişti. Herhâlde daha asırlardır yaşayabilir. Bölgemizin bir simgesidir” dedi.