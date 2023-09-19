2023-09-19 17:21:11 Bu adam timsahları evinde besliyor!
Meksika'nın Morelos kentinde "Timsah Evi" projesi geliştirildi.
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Meksika'nın Morelos kentinde "Timsah Evi" projesi geliştirildi.
Meksika'nın Morelos şehrinde yaşayan timsah bakıcısı Andre Rocha kendi geliştirdiği “Timsah Evi" projesi kapsamında birçok timsah türünü evinde yasal olarak besliyor.
Meksikalı Andre Rocha projesiyle bu hayvanların korunmasını ve özel timsah türlerinin yetiştirilmesini hedefliyor.
“Timsah Evi" projesi kapsamında düz yüzlü kayman (Paleosuchus trigonatus) da yetişitiriliyor.
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