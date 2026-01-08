Brighton’da Ferdi rüzgârı: Yine maçın en iyisi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde üst üste 3. kez maçın adamı seçildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcunun son haftalardaki yükselen form grafiği İngiltere'de de büyük yankı uyandırdı.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brighton'ın deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçta Haaland'ın vuruşunu çizgi üstünden çıkaran Ferdi Kadıoğlu mutlak bir golü önledi. 26 yaşındaki milli futbolcu, taraftarların oylarıyla Manchester City-Brighton maçının oyuncusu seçildi.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da üst üste 3. kez maçın adamı seçilme başarısı gösterdi. Milli futbolcu bu sezon Brighton formasıyla 23 maça çıktı ve teknik direktör Fabian Hürzeler'in vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.
