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Spor
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Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

2024-01-05 09:39:41
Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında favori görülen sarı-lacivertliler, ligde son olarak Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Puanını 44'e yükselten Kanarya, Pazar günü oynanacak İstanbulspor maçıyla da lige geri dönecek. Bu sırada Fenerbahçe adına sezonun en iyisi olan Fred için beklenmedik bir talip çıktı. Brezilya basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

#2
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, görkemli bir başlangıca imza attı.

#3
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Ligin ilk devresinde tam 44 puan toplayarak taraftarlarını heyecanlandıran Kanarya, liderliği de elinde tutuyor.

#4
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güçlü bir rotasyon oluşturan Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak görülüyor.

#5
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Devre arası transfer döneminde de yine önemli oyuncularla takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.

#6
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yarışına giren Fenerbahçe, bu yarıştan galip çıkarak Fred'i kadrosuna katmıştı.

#7
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldız, Avrupa basınında da büyük ses getirirken İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu.

#8
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Fenerbahçe formasına çabuk adapte olan tecrübeli orta saha, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi olmayı başardı.

#9
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Oynamadığı maçlarda Fenerbahçe'nin büyük zorluk çektiği yıldız oyuncu için beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.

#10
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Brezilya basını Guaiba Esporte'de yer alan habere göre; Internacional, Fred'i transfer etmek istiyor.

#11
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Sabah'a göre; Brezilya'nın köklü takımı olan Internacional'in kısa süre içinde sarı lacivertli takımın kapısını çalması bekleniyor.

#12
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Sarı lacivertli takım, Brezilyalı yıldızı yaz transfer döneminde 9.74 milyon euroya kadrosuna kattı.

#13
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın vazgeçilmez oyuncusu Fred'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#14
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Fred, 6 asist yapma başarısı göster

#15
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

#16
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

#17
Foto - Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

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