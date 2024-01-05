Brezilyalılar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında favori görülen sarı-lacivertliler, ligde son olarak Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Puanını 44'e yükselten Kanarya, Pazar günü oynanacak İstanbulspor maçıyla da lige geri dönecek. Bu sırada Fenerbahçe adına sezonun en iyisi olan Fred için beklenmedik bir talip çıktı. Brezilya basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…