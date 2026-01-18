  • İSTANBUL
Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?
Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

C vitamini bakımından zengin pancar maskesi ile 7/24 saat kırışıklıklar ile savaşın! Doktor evde 45 dakikada yapılacak diyor.

Foto - Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

C vitamini bakımından zengin pancar maskesi ile kırışıklıklarla savaşın. Kadınların korkulu rüyası kırışıklıklar ve habercileri ince çizgiler beslenme ve yaşam şeklimize göre farklı yaşlarda kendilerini gösteriyorlar. Hemen kozmetikçilere veya estetik merkezlerine koşup elinizi cebinize atmadan önce en önemli antioksidanlardan olan C Vitamini açısından çok zengin olan Pancar Maskesini mutlaka denemelisiniz.

Foto - Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

Antioksidan açısından çok zengin olan C vitamini derin kırışıklıklarla bile başarıyla mücadele eder. Bu tarifin kahramanı da hem cilt sarkmalarıyla hem de cildi canlandırıcı ve cilt rengini dengeleyici bir etki veriyor. Brezilya São Paulo'daki Nahan Estética ve Spa Urbano'da uzman estetisyen olan Beth Ganzarolli, “Pancarda bulunan C Vitamini bağlayıcı dokuların oluşumunda kritik öneme sahip olan kollajen üretimini teşvik ettiği için bu maske çok faydalı" diyor.

Foto - Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

Ne işe yarar? Bal eklendiğinde cilt bakımında bir başka önemli etki olan anti-enflamatuar etki oluşuyor ve cildi doğal şekilde nemlendirirken cilt yağının ve dış etkenlerin neden olduğu derin kirlerden arındırır. Haydi adım adım pancar maskesinin nasıl hazırlandığına ve uygulamasına göz atın. Ev yapımı Pancar Maskesi Malzemeler: Rendelenmiş yarım çiğ pancar. 100 gr. bal. Bir bardak su. Yüzünüze uygulamak için fırça. Yüzünüzü temizlemek için nötr sabun. Havlu, pancar lekesi olabilir.

Foto - Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

Uygulama öncesinde yüzünüzü temizleyin. Temizlenmiş cildinize uygulama fırçası ile dikkatlice pancar maskesini uygulayın. Pancar suyu leke bırakabileceği için uygulama sırasında kıyafetlerinizi korumaya gayret edin. 45 dakikadan az olmayacak süre maskeyi yüzünüzde bıraktıktan sonra nötr sabun ile yıkayarak yüzünüzü temizleyin. Havlu ile kuruladığınız cildinize UV filtreli nemlendirici uygulayın ve iki hafta boyunca evde olsanız bile bu şekilde UV filtreli nemlendirici kullanmaya devam edin.

