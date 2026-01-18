Brezilyalı cilt uzmanından C vitamin maskesi şaşırtacak! Doktor evde 7/24 yapın diyor: Bakın ne işe yarar?

Antioksidan açısından çok zengin olan C vitamini derin kırışıklıklarla bile başarıyla mücadele eder. Bu tarifin kahramanı da hem cilt sarkmalarıyla hem de cildi canlandırıcı ve cilt rengini dengeleyici bir etki veriyor. Brezilya São Paulo'daki Nahan Estética ve Spa Urbano'da uzman estetisyen olan Beth Ganzarolli, “Pancarda bulunan C Vitamini bağlayıcı dokuların oluşumunda kritik öneme sahip olan kollajen üretimini teşvik ettiği için bu maske çok faydalı" diyor.