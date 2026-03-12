İran dronlarına karşı koymak için Kiev'de sıraya girdiler: 11 ülke Ukrayna’ya el açtı

  • İSTANBUL
ABD-İsrail savaşına karşılık olarak bölge genelinde saldırılar düzenleyen İran insansız hava araçlarıyla başa çıkmak için 11 ülke Ukrayna’dan yardım istedi.

The New Arab’ın Ukrayna medyasını kaynak göstererek verdiği habere göre, Suudi Arabistan da günlük hava saldırılarına karşı kendini savunmaya çalışırken, İran İHA’larını düşürebilecek Ukrayna yapımı silah sistemleri satın alacak.

İran’ın İHA saldırıları, Körfez bölgesindeki devletlerin Ukrayna’dan yardım istemesine yol açtı; Ukrayna ise Rusya ile 4 yıllık savaş sırasında gelişmiş insansız hava aracı karşıtı yetenekler geliştirdi.

Ukrayna, ABD ve İsrail’in büyük çaplı bombalama kampanyasına karşılık olarak bölgedeki altyapıyı hedef alan İran’ın Şahed insansız hava araçlarıyla ilgili olarak 11 ülkenin yardım istediğini söylüyor. Kyiv Independent gazetesi, Bir Körfez ülkesinin Ukrayna yapımı önleme sistemleri satın almak için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Ukraynalı bir savunma kaynağı gazeteye, bu hafta ayrı bir “büyük anlaşmanın” da imzalanabileceğini söyledi. Geçen hafta da Katar ve ABD’nin Ukrayna’dan önleyici dron satın almak için görüşmelerde bulunduğunu bildirilmişti.

Ukrayna da saldırılara karşı savunmalarına yardımcı olmak için Körfez’e İHA uzmanları gönderdi. Körfez ülkelerinin pahalı ABD yapımı hava savunma sistemleri, İran’ın füze saldırılarının çoğunu püskürtmeyi başardı ancak Şahed İHA’larının saldırılarıyla başa çıkmakta zorlandı.

Üretimi sadece birkaç bin dolara mal olan önleme dronları, ucuz İHA’lara karşı savunmanın en etkili yollarından biri olarak dikkat çekiyor. Ukrayna lideri Zelensky de, “Ukrayna, saldırı dronlarına karşı koymada dünyada en büyük deneyime sahip ülke. Bizim tecrübemiz olmadan, Körfez ülkeleri ve ABD’nin güçlü bir koruma inşa etmesi çok zor” dedi.

