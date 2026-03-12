İran dronlarına karşı koymak için Kiev'de sıraya girdiler: 11 ülke Ukrayna’ya el açtı

Ukrayna, ABD ve İsrail’in büyük çaplı bombalama kampanyasına karşılık olarak bölgedeki altyapıyı hedef alan İran’ın Şahed insansız hava araçlarıyla ilgili olarak 11 ülkenin yardım istediğini söylüyor. Kyiv Independent gazetesi, Bir Körfez ülkesinin Ukrayna yapımı önleme sistemleri satın almak için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Ukraynalı bir savunma kaynağı gazeteye, bu hafta ayrı bir “büyük anlaşmanın” da imzalanabileceğini söyledi. Geçen hafta da Katar ve ABD’nin Ukrayna’dan önleyici dron satın almak için görüşmelerde bulunduğunu bildirilmişti.