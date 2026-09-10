Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? “Uçkur’un parası ranttan” mı geliyor?
Antalya'da, rüşvet ve yolsuzluk tutuklu Muhittin Böcek ve ailesinin başrolde olduğu devasa bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'da, rüşvet ve yolsuzluk tutuklu Muhittin Böcek ve ailesinin başrolde olduğu devasa bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Altıntaş mahallesinde yan yana olan iki komşu arsadan birine 8 kata tekabül eden 0.8 imar payı verildiği, hemen bitişikteki arsanın ise CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinden tam 18 kat karşılığı olan 4.0 emsal aldığı öne sürüldü.
İddialara göre, 4.0 emsalini kapan sitede fazladan 300 daire elde edildiği belirtilirken, muazzam rantın döndüğü sitede gayrimeşru ilişki iddialarıyla gündemi meşgul eden Muhittin Böcek ve yeğeni S. B.'e daireler hediye edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Saşsavcılığına 2026/71** numaları dosya ile başvuru yapıldığı belirtilirken, yargıdan çıkacak sonuç merak konusu oldu.
Skandal iddialar, “Aralarında 16 yaşında kızların da olduğu 11 kadını fuhuşa zorlayan Muhittin böcek'in para kaynağı emsalsiz artışlardan mı” sorusunu akıllara getirdi.
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