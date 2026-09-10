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Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

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Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? “Uçkur’un parası ranttan” mı geliyor?

Antalya'da, rüşvet ve yolsuzluk tutuklu Muhittin Böcek ve ailesinin başrolde olduğu devasa bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldı.

#1
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Altıntaş mahallesinde yan yana olan iki komşu arsadan birine 8 kata tekabül eden 0.8 imar payı verildiği, hemen bitişikteki arsanın ise CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesinden tam 18 kat karşılığı olan 4.0 emsal aldığı öne sürüldü.

#2
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

İddialara göre, 4.0 emsalini kapan sitede fazladan 300 daire elde edildiği belirtilirken, muazzam rantın döndüğü sitede gayrimeşru ilişki iddialarıyla gündemi meşgul eden Muhittin Böcek ve yeğeni S. B.'e daireler hediye edildiği bildirildi.

#3
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

Konuyla ilgili Antalya Cumhuriyet Saşsavcılığına 2026/71** numaları dosya ile başvuru yapıldığı belirtilirken, yargıdan çıkacak sonuç merak konusu oldu.

#4
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

Skandal iddialar, “Aralarında 16 yaşında kızların da olduğu 11 kadını fuhuşa zorlayan Muhittin böcek'in para kaynağı emsalsiz artışlardan mı” sorusunu akıllara getirdi.

#5
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

#6
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

#7
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

#8
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

#9
Foto - Böcek’in para kaynağı usulsüz emsaller mi? "Uçkur’un parası ranttan" mı geliyor?

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