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Yaşam
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Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

2024-03-05 15:33:18
Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Yozgat'ta bulunan Gelingüllü Barajı, binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Yozgat'ta tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajı, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle baraja akın eden flamingolar, eşsiz görüntüleriyle bozkırı renklendirdi.

#2
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat’ta flamingolar tarımsal sulama amacıyla kullanılan Gelingüllü Barajı'na bu yıl erken geldi. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle yüzlerce flamingo barajı mesken tuttu.

#3
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Baraja gelen yüzlerce flamingonun bir kısmı burada dinlenip beslendikten sonra tekrar koloniler halinde göç yolculuğuna devam ederken, bir kısmı da barajda kalıyor.

#4
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakırken flamingoların bulunduğu Gelingüllü Barajı’na gelen vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

#5
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Flamingolar dışında birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran Gelingüllü Barajı, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor.

#6
Foto - Bozkıra flamingo akını! Binlerce geldi

Bölge halkından Seyit Uslu, bu yıl flamingoların baraja erken geldiğini söyleyerek, “Hava şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bu sene flamingolar baraja erken geldi. Kuşlar her sene buraya geliyorlar ve köyümüze renk katıyorlar. Kuşları görmek için köyümüze dışarıdan gelenler de bu manzarayı fotoğraflıyorlar, biz de onları görünce seviniyoruz” dedi.

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