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Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

2023-09-29 11:37:28
Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

Giresun'da bir oto galeri firması dikkat çeken bir yönteme başvurarak fındıkla araba satışı yapmaya başladı. Aracın kasko değerine göre, o günün serbest piyasa fiyatı üzerinden alınan fındık peşinat kabul ediliyor ve araba satışı yapıyor. Firma satış temsilcisi "Fındık hayatımızın ortasında olduğu gibi aslında ticari hayatımızın da temelini oluşturmaktadır. Biz de bunu düşünerek, müşterilerimizin fındığını peşinat kabul etmekteyiz" diye konuştu.

#1
Foto - Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

Lüks ve 2. el araçların tabelalarında yanında araç fiyatları değil, alınacak fındık miktarları yer alıyor. Giresun’un Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren oto galeri firması, fındığını satarak, arabasını yenileyecek veya yeni araba almak isteyen müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla direk fındığı alıp arabalarını verdiğini söyledi. Fındığın nakit para olduğunu ifade eden firma satış temsilcisi Gülden Bayram, “Karadeniz’de fındıktan önce ve fındıktan sora diye bir tabirimiz vardır.

#2
Foto - Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

Ev, araç alımlarımız dahil her şeyi fındığı peşinat sayarak erteleriz ve hatta düğünlerimizi dahi fındıktan sonraya ayarlarız. Fındık hayatımızın ortasında olduğu gibi aslında ticari hayatımızın da temelini oluşturmaktadır. Biz de bunu düşünerek, müşterilerimizin fındığını peşinat kabul etmekteyiz. Bir anlamda müşterimiz fındığını alıp satıp parasını getirmekle uğraşacağına, biz onlar adına fındığını harmandan alıp, anlaşmalı olduğumuz fındık mavlarına götürerek nakite çevirmekteyiz. Bunu yaparken de fındığı o günün serbest piyasa değeri üzerinden hesaplamaktayız. Yani fındık üreticisi müşterimiz hiçbir fiyat kaybı yaşamamaktadır” dedi.

#3
Foto - Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

Üreticinin fındığını araç için peşinat sayarken, hiçbir değer kaybı yaşanmadığını da ifade eden Bayram, “Fındık miktarıyla araç fiyatını belirleme yöntemimiz ise, aracın kasko değerine göre, o günün serbest piyasadaki fındık fiyatı değerlendirilerek belirlenmektedir. Fındık fiyatı arttıkça aracın fiyatına göre peşinat sayılacak olan fındık miktarı da düşebilmektedir. Örneklemek gerekirse bir aracın kasko değerine diyelim ki 226 bin lira peşinat çıkıyor, bu da diyelim ki 3 ton fındık karşılığı. Bu 3 ton fındık peşinatı üzerine kredi kullandırıyoruz. Serbest piyasa koşullarına göre fındık fiyatı arttıkça bu 3 ton fındık daha aşağılara düşebilmektedir.

#4
Foto - Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı

Müşterimiz sadece notere imzaya gidiyor biz onun adına bütün işlemleri halletmiş oluyoruz. Bu satış yöntemimiz aynı zamanda fındığa farklı bir değer katmak anlamına da gelmektedir ve fındıkta ayrıca nakit para demektir” ifadelerini kullandı.

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