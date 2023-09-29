2023-09-29 11:37:28 Böylesi ilk kez oldu! Sıfır araba satışında görülmemiş uygulama! Okuyanlar gözlerine inanamadı
Giresun'da bir oto galeri firması dikkat çeken bir yönteme başvurarak fındıkla araba satışı yapmaya başladı. Aracın kasko değerine göre, o günün serbest piyasa fiyatı üzerinden alınan fındık peşinat kabul ediliyor ve araba satışı yapıyor. Firma satış temsilcisi "Fındık hayatımızın ortasında olduğu gibi aslında ticari hayatımızın da temelini oluşturmaktadır. Biz de bunu düşünerek, müşterilerimizin fındığını peşinat kabul etmekteyiz" diye konuştu.