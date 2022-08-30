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Türkiye
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Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

2022-08-30 11:52:49
Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

Çorum'da bir barajda 50 kilo ağırlığında bir yayın balığı yakalandı.

#1
Foto - Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.

#2
Foto - Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.

#3
Foto - Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

#4
Foto - Böylesi görülmedi! Tam 50 kilo…

Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.

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