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Yaşam
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Böyle olur hafriyatçının düğünü

2023-07-30 21:29:08
Böyle olur hafriyatçının düğünü

Edirne’nin Keşan ilçesinde Asya (25) ve Çağatay (30) Saçar çiftinin düğün alanına geliş şekli davetlileri şaşırttı.

#1
Foto - Böyle olur hafriyatçının düğünü

Keşan’da Asya ile vinç ve hafriyat şirketi sahibi Çağatay Saçar, dün akşam İspat Cami Mahallesi’ndeki kır bahçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Asya ve Çağatay Saçar çifti, 60 tonluk vince bağlanan platformun üzerinde yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktıktan sonra davetlileri selamlayarak düğün alanına indi. Davetliler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

#2
Foto - Böyle olur hafriyatçının düğünü

Asya Saçar, hayatında unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, “İlginç bir tecrübe olacak. Sadece bir kez denedik. Heyecanlıyım. Heyecan verici ve hoş” dedi.

#3
Foto - Böyle olur hafriyatçının düğünü

Çağatay Saçar ise “Biz Keşan’da vinç ve hafriyat firmasıyız. Düğüne yeni bir tat ve hareket katmak istedik. Türkiye’de bugüne kadar hiç olmayan bir şey gerçekleştirdik” diye konuştu.

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