2023-11-15 15:53:12 Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını koşulsuz destekleyen Batı ülkeleri Filistin'in simgelerine bile tahammül edemiyor. Belçika'daki AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı. Belçika medyasında 'Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?' yorumları yapılırken Tissoudali de, Filistin’e destek girişiminin engellenmesini 'politik bir davranış' olarak değerlendirdi. Batı başkentleri her ne kadar İsrail'in koşulsuz katliamlarını desteklese de kamuoyu sesini her geçen gün yükseltiyor. Bu ses yeşil sahadan sahneye kadar pek çok alanda duyulabiliyor. Ancak yönetimler bu sesi bastırmak için çifte standartlı cezaları vermekten geri durmuyor. Bunun en son örneği ise Belçika'da yaşandı. Belçika Süper Ligi (Pro League) takımlarından AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantlarının zorla çıkartılması, tartışmaya neden oldu. Belçika medyasında “Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?” yorumları yapıldı. Tarik Tissoudali de, Filistin’e destek girişiminin engellenmesini 'politik bir davranış' olarak değerlendirerek “Ukrayna için buna izin verilmişti, şimdi izin verilmiyor” dedi.