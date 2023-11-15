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Spor
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Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

2023-11-15 15:53:12
Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını koşulsuz destekleyen Batı ülkeleri Filistin'in simgelerine bile tahammül edemiyor. Belçika'daki AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı. Belçika medyasında 'Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?' yorumları yapılırken Tissoudali de, Filistin’e destek girişiminin engellenmesini 'politik bir davranış' olarak değerlendirdi. Batı başkentleri her ne kadar İsrail'in koşulsuz katliamlarını desteklese de kamuoyu sesini her geçen gün yükseltiyor. Bu ses yeşil sahadan sahneye kadar pek çok alanda duyulabiliyor. Ancak yönetimler bu sesi bastırmak için çifte standartlı cezaları vermekten geri durmuyor. Bunun en son örneği ise Belçika'da yaşandı. Belçika Süper Ligi (Pro League) takımlarından AA Gent’in oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’un Anderlecht maçında taktıkları Filistin bayraklı kol bantlarının zorla çıkartılması, tartışmaya neden oldu. Belçika medyasında “Ukrayna bayrağı serbest, Filistin bayrağı yasak. Buna kim karar veriyor?” yorumları yapıldı. Tarik Tissoudali de, Filistin’e destek girişiminin engellenmesini 'politik bir davranış' olarak değerlendirerek “Ukrayna için buna izin verilmişti, şimdi izin verilmiyor” dedi.

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Foto - Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, AA Ghent ile Anderlecht arasında geçen pazar günü oynanan Pro League karşılaşmasında, ev sahibi takımın Fas kökenli iki oyuncusu, Filistin’e desteklerini göstermek istedi. Gazete Duvar'In aktardığına göre AA Ghent oyuncuları Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss, sahaya Filistin bayrağının yer aldığı kol bantları takarak çıktı. Ancak maçın hakemi, Filistin bayrağının “siyasi sembol olması nedeniyle” çıkarılmasını istedi. Her iki futbolcu da, maçın başlama vuruşundan önce kol bantlarını çıkarmak zorunda kaldı. Hollanda doğumlu Fas kökenli oyuncu Tarik Tissoudali, bu kararın politik olduğunu savunarak tepki gösterdi. Rusya ile savaşın başlamasının ardından Belçika sahalarında Ukrayna bayraklarına izin verildiğini anımsatan Tissoudali, “Bunun gerçekten politik olduğunu düşünüyorum. Başka bir ülke için buna izin verilmişti, şimdi Filistin için izin verilmiyor” dedi. Filistin’e desteği simgeleyen kol bandının yasaklanmasını, “ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olarak” değerlendiren Tissoudali, şunları söyledi: "İstediğimi yapmaya hakkım var değil mi? Ama Arap ülkesi olduğu için bunu yapmıyorum. Herkesin barış içinde yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Ben savaşa karşıyım, toplu katliamlara karşıyım ve özgürlükten yanayım.”

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Foto - Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

Belçika’nın önde gelen gazetelerinden De Morgen ve De Standaard, Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’a yönelik uygulamayı “çifte standart” olarak değerlendiriyor. De Standaard’ın haberinde, “Futbol sahalarında Ukrayna'ya destek mümkün Filistin bayrağına izin verilmiyor” denildi. De Morgen gazetesinin haberinde de şu görüşlere yer verildi: “Yönetmelikte sadece oyuncuların sahaya çıkmadan önce haç işareti yapmasına veya bir golden sonra dua etmesine izin veriliyor. Ama yine de Ukrayna bayrakları dalgalandırılıyor. Peki çizgi nerede çiziliyor? Bir şeyin siyasi ya da dini bir sembol olduğuna kim karar veriyor?” Belçika medyası, Fas kökenli Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi’nin Filistin yanlısı paylaşımlar yapması nedeniyle Mainz takımından kovulduğunu ve UEFA’nın, Celtic taraftarlarının Filistin bayrağı sallamasını yasakladığını da anımsattı. Spor sosyoloğu Prof. Dr. Bart Vanreusel, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, hem oyuncuları hem de yönetmelikleri anladığını belirterek bunun futbol açısından açıklanması zor bir durum olduğunu söylüyor. Belçika Pro League’deki birçok kulüp, bu tür konularda futbolculara yönelik kurallar getirmiyor. Örneğin Antwerp takımı, oyuncuların sağduyusuna güvenildiğini belirterek inisiyatifi futbolculara bırakıyor. Anderlecht kulübü de oyuncularına, kendilerini ifade etmelerine izin verildiğini bildirdi.

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