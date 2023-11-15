Böyle namussuzluk ne görüldü, ne de duyuldu! O ligde futbolcuların Filistin bayraklı kol bantları zorla çıkartıldı

Belçika’nın önde gelen gazetelerinden De Morgen ve De Standaard, Tarik Tissoudali ve Ismaël Kandouss’a yönelik uygulamayı “çifte standart” olarak değerlendiriyor. De Standaard’ın haberinde, “Futbol sahalarında Ukrayna'ya destek mümkün Filistin bayrağına izin verilmiyor” denildi. De Morgen gazetesinin haberinde de şu görüşlere yer verildi: “Yönetmelikte sadece oyuncuların sahaya çıkmadan önce haç işareti yapmasına veya bir golden sonra dua etmesine izin veriliyor. Ama yine de Ukrayna bayrakları dalgalandırılıyor. Peki çizgi nerede çiziliyor? Bir şeyin siyasi ya da dini bir sembol olduğuna kim karar veriyor?” Belçika medyası, Fas kökenli Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi’nin Filistin yanlısı paylaşımlar yapması nedeniyle Mainz takımından kovulduğunu ve UEFA’nın, Celtic taraftarlarının Filistin bayrağı sallamasını yasakladığını da anımsattı. Spor sosyoloğu Prof. Dr. Bart Vanreusel, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, hem oyuncuları hem de yönetmelikleri anladığını belirterek bunun futbol açısından açıklanması zor bir durum olduğunu söylüyor. Belçika Pro League’deki birçok kulüp, bu tür konularda futbolculara yönelik kurallar getirmiyor. Örneğin Antwerp takımı, oyuncuların sağduyusuna güvenildiğini belirterek inisiyatifi futbolculara bırakıyor. Anderlecht kulübü de oyuncularına, kendilerini ifade etmelerine izin verildiğini bildirdi.