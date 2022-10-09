Böyle kuyruk görülmedi! Tam 30 km…

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğunda bekleyen sürücüler, insani ihtiyaçlarını karşılayıp dinlenebilmeleri için bölgeye bir an önce TIR parkı yapılmasını istedi. Almanya'ya makine parçası götüren ve Hamzabeyli'de kuyrukta bekleyen İsmail Çavuşoğlu, "2 günden beri buradayım. Almanya’ya gideceğim. Makine parçası götürüyorum. Biz de bilmiyoruz niye beklediğimizi burada. 2 günden beri sırayı tuttuk, kapıya gitmeye çalışıyoruz. Bulgaristan da malum, çalışmıyor doğru dürüst. O nedenden dolayı biz de burada sıralarda harap oluyoruz. Buna acilen bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Hiçbir ihtiyacını göremiyorsun, tuvaletin yok, suyun yok. Kendi imkanlarımızla ne kadar sağlayabilirsek onu sağlıyoruz. Bulgaristan çalışmıyorsa bile güzel bir park yapsınlar ki hiç olmazsa bizi güvenli bir yere alsınlar. Bekleyeceksek orada bekleyelim" dedi.