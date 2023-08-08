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Yaşam
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Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

2023-08-08 11:08:47
Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Trabzonlu bir girişimcinin makarnalı, patatesli ve dürümlü kuymak konsepti vatandaşların ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Trabzon’da girişimci işadamı Murat Onur, 5 yıl emek vererek geliştirdiği yöntemle Karadeniz yöresinin meşhur yemeği kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı. Hazır vaziyette bir dakikada pişirilerek servis edilebilen kuymağı tüketmeyi zahmetsiz hale getiren Murat Onur, bu sefer Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ganita bölgesinde oluşturduğu büfede kuymak konsepti oluşturdu. Patatesli, makarnalı ve lavaşın içerisine konulan kuymak vatandaşların beğenisine sunulurken, fiyatları ile dikkat çeken konsept vatandaşların da ilgisini çekti.

#2
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Hedefinin tüm dünyaya kuymağın sadece tavada olmadığını göstermek olduğunu belirten işadamı Murat Onur, "Kuymaklı makarna. kuymaklı patates ve tavuklu kuymak yapabiliyoruz. Birçok ürün yapabiliyoruz. Kuymağın sadece sabah kahvaltılarında yenebilecek bir ürün olmadığını anlatmak istiyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bizevermiş olduğu bir tesiste bunu gösteriyoruz. Kuymağın ne kadar doyurucu olduğunu, hiçbir katkı koymadan ürün üretiyoruz" dedi.

#3
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Onur, "Biz katma değerli ürünleri çok seviyoruz. Bir fikir ile yola çıktık. Çok başarılıyız. Trabzon'da kuymakla makarna olur mu diye tepki veriyorlar. Biz de makarnada tereyağ var, peynir var ama sos yaparsanız kremalı sos var bunların hepsi kuymaktan var zaten. Kuymağın üzerine makarnayı dökünce kuymaklı makarna oluyor yanıtını veriyoruz. Bununla ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Turistlerin kuymak çeşitlerine ilgi gösterdiğine dikkat çeken Onur, "Bizim şuanda 5 çeşidimiz var. Türkiye'nin tanınmış şefleri ile çalışıyoruz. Sürekli kuymakla hangi ürünler yapılabilir diye çalışıyoruz. İstendiğinde 30-40 çeşide kadar çıkabileceğiz. Bu konsepti Türkiye'nin her yerinde guymakcı diye tanıtmak istiyoruz. Vatandaşlar bütün çeşitlere ilgi gösteriyor. Patetesli kuymağımız var. Patatesin üzerine kuymak döküyoruz. Kuymak dürümümüz var. Tavuklu kuymağımız ve makarnalı kuymağımız var.

#5
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Özellikle turistler çok beğeniyor. Trabzonlular kuymağı bildiği için çok bağdaştıramıyorlar ama tadına bakınca onlarda mutlu oluyorlar. Son günlerde Arap turistler geliyor. Az sayıda Avrupalı turist görüyoruz. Japonya ve Rusya'dan bir kafile gelmişti. Çok beğendiler. Fiyata bakınca da birçok üründen ucuz bir yiyecek. Fiyatlar çok makul. Bir kişi en pahalı 100 TL'ye doyabileceği bir sistem yaptık. İnsanlar kuymağın tadına alışsın, sevsinler diye uygun bir fiyat yaptık" diye konuştu.

#6
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Hedeflerinden birinin ise kuymağı uçakta servis edebilmek olduğunu dile getiren Onur, "Bundan sonra kuymağı dünyanın her tarafa vermek istiyoruz. Hedeflerimizden biri kuymağı uçaklarda verebilmek.

#7
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Dondurulmuş kuymak üreten bir firmamızda var. Dünyada ilk kez dondurulmuş kuymak yapan bir firmayız. Biz kuymağı üretirken 5 yıl boyunca arge çalışması yaptık. Çok ciddi bir argeden sonra ürünü sahaya sunduk. Hiçbir koruyucu ve katkı koymadan donuk bir ürün elde edebildik. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

#9
Foto - Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

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