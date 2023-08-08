Böyle kuymak görülmedi! Bakın içinde ne var?

Olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Onur, "Biz katma değerli ürünleri çok seviyoruz. Bir fikir ile yola çıktık. Çok başarılıyız. Trabzon'da kuymakla makarna olur mu diye tepki veriyorlar. Biz de makarnada tereyağ var, peynir var ama sos yaparsanız kremalı sos var bunların hepsi kuymaktan var zaten. Kuymağın üzerine makarnayı dökünce kuymaklı makarna oluyor yanıtını veriyoruz. Bununla ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.