2024-02-13 14:39:32 Böyle İsrail uşaklığı görülmedi! Gerçekten yazık! Çağırılsalar, hemen bir Kibutz'da çalışmaya koşturacak gibiler
Haşmet Babaoğlu, Yalçın Küçük'ün Cumhuriyet tarihimizden söz ederken kullandığı "İsrail, Türkiye'de İsrail'den olduğundan daha güçlüdür" lafının ne denli haklı olduğunu itiraf etti. “Nişantaşı barlarında, Alsancak kafelerinde eş dost arasında nasılsa öyle laflıyorlardır ama sosyal medyada Filistinlilerin davasını savunan her mesajımıza alçakça karşılıklar verecek kadar ‘militan’ olamazlar, diyorum. Ve yanılıyorum” ifadelerini kullanan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: