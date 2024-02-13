Böyle İsrail uşaklığı görülmedi! Gerçekten yazık! Çağırılsalar, hemen bir Kibutz'da çalışmaya koşturacak gibiler

Ama Batı devletlerine nasıl yaranacağını bilemeyen zavallılardan biri gibi... Benzer laflar eden bir başkasının profiline göz atıyorum... Hem "Türkçü, hem "Atatürkçü", hem "milli", hem "uygarlık ve sanattan yana" ve fakat mutlaka her gün yüzlercesi öldürülen Filistinli bebeklere karşı... İrlandalı basketbolcuların neden böyle davrandıkları bu tiplerin umurlarında değil... Üstelik çağırılsalar, hemen bir Kibutz'da çalışmaya koşturacak gibiler. İsrail, belli ki sadece ABD'nin değil, bizdeki bu tayfanın da Ortadoğu'daki ileri karakolu... Zihinleri böyle talim edilmiş. Ne kadar çoklar yahu! ***