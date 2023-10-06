2023-10-06 15:10:39 Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar
Osmaniye Düziçi'de, ormana çıkan köylüler, gürgen, kayın ve meşe odunlarını toplayarak yılda 8 ton mangal kömürü üretiyor. Kömürün kilosu ise marketlerde indirimli olarak 30 TL'ye satılıyor. Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesi Küçük Uyuzluk Bölgesindeki köylüler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni ile ormandaki tahrip olan ağaçlar ile çalıları topluyor. Oluklarla aşağıya indirdikleri odun ve çalıları düzenli bir şekilde üst üste yığıyorlar.