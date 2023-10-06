Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Üstünü örtüp ateşimizi bıraktıktan sonra 15-20 gün ateşte kalıyor. Soğuduktan sonra çıkarıp piyasaya Türkiye'nin neresinde olursa olsun malımızı gönderiyoruz ülkemize hem milletimize bir katkımız oluyor. Meşenin dalından demircik deriz meşe türünden onun dalından, eğrisinden, büyüsünden işte ormanın şeklini bozanlardan alıyoruz. Yerel kömürümüz daha iyi, meşeden daha iyi kömür çıkıyor normal, ithal kömürlerinden kıyasladığı zaman bizim kömürümüz yüzde 80 kalorisi fazla yerli malımız yani her şey gözümüzün önünde oluyor" dedi.