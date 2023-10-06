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Ekonomi
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Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

2023-10-06 15:10:39
Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Osmaniye Düziçi'de, ormana çıkan köylüler, gürgen, kayın ve meşe odunlarını toplayarak yılda 8 ton mangal kömürü üretiyor. Kömürün kilosu ise marketlerde indirimli olarak 30 TL'ye satılıyor. Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesi Küçük Uyuzluk Bölgesindeki köylüler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni ile ormandaki tahrip olan ağaçlar ile çalıları topluyor. Oluklarla aşağıya indirdikleri odun ve çalıları düzenli bir şekilde üst üste yığıyorlar.

#1
Foto - Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Yığılan odun ve çalılar önce kuru dal ve toprakla kapatıldıktan sonra 15-20 gibi bir sürede yakılarak mangal kömürüne dönüştürülüyor. Böylelikle tahrip olan ağaçlar ekonomiye kazandırılmış oluyor. Neredeyse 40 kişiye istihdam sağlayan kömür ocaklarının her birinden ortalama 7-8 ton kömür üretiliyor. Ormanda işe yaramayan dalları budadıktan sonra kömür haline getirerek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Abdül Kadir Eren, "Ormanlarda işe yaramayan, bakımını yapıp, kötüsünü kesip ondan sonra oluklarla ormandan aşağı indiriyoruz. Traktör yoluna indirdikten sonra traktörü yükleyip ocaklara getiriyoruz.

#2
Foto - Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Üstünü örtüp ateşimizi bıraktıktan sonra 15-20 gün ateşte kalıyor. Soğuduktan sonra çıkarıp piyasaya Türkiye'nin neresinde olursa olsun malımızı gönderiyoruz ülkemize hem milletimize bir katkımız oluyor. Meşenin dalından demircik deriz meşe türünden onun dalından, eğrisinden, büyüsünden işte ormanın şeklini bozanlardan alıyoruz. Yerel kömürümüz daha iyi, meşeden daha iyi kömür çıkıyor normal, ithal kömürlerinden kıyasladığı zaman bizim kömürümüz yüzde 80 kalorisi fazla yerli malımız yani her şey gözümüzün önünde oluyor" dedi.

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Foto - Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Abdül Kadir Eren sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir artığı yok incesinde şu parmağımın büyüklüğünde olan odundan dahi biz ürün çıkarıyoruz kömür çıkarıyoruz Hiçbir şey zayiat gitmiyor. Aşağı yukarı 4 ayı buluyor malı kesip biraz kuruması lazım kuruduktan sonra zaten onları ocağa koyup yakıyoruz.

#4
Foto - Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Önce ağaçlarımızın dallarını buduyoruz tahrayla motorla bunu borularla ormana zarar vermeden getiriyoruz. Yaklaşık 200-300 metre yükseklikten getiriyoruz. Burada görülen kömürler soğumuş kömürler soğuması için üstüne bir hafta poşeti çekiyoruz ateşi boğsun diye burada kömürler buharından boğularak üzerindeki poşetle bir hafta sonra kömürümüzü ocaktan çıkarıyoruz."

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