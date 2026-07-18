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Katar'dan Türkiye'nin yeni silahıyla ilgili olay sözler: Engellemek neredeyse imkansız Engelleyemeyebilirsiniz aman dikkat: Diz ağrısını hafife almayın! Diz kireçlenmesinde protez şart mı? Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu Doğal Kola... Anadolu'nun kolası: Kökü Fırat Nehri'nden... Hiç kimse bunu bilmiyor İtalyanlar bomba teklifi patlattı: Satılacağı konuşulan isim için devredeler... Dev teklif İsrail'in fetih zamanı geldi geçiyor! Son yapılan çileden çıkardı Eğer karpuz, kavun, kiraz gibi meyvelerinden yapılan ferahlatıcı tatlılar arıyorsanız... Gerçekten işe yaracak
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Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu bildirdi.

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Foto - Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

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Foto - Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

#3
Foto - Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Kurum 81 ilin toplamını paylaştı 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."

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