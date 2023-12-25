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Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

2023-12-25 10:45:01
Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puanları paylaştığı dev derbiyi spor yazarları kaleme aldı. Ercan Güven, Dusan Tadic'in performansını eleştirdi.Ercan Güven, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Dusan Tadic'e patladı Dayanılmaz durumdaydı Süper Lig'in 18'inci haftasında Fred'den yoksun Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de taraftarının önünde istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

#1
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Milliyet'in isimlerinden Ercan Güven, Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'in performansını yetersiz buldu. işte dev derbinin ardından yapılan değerlendirmeler...

#2
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Öyle bir derbiydi ki, daha başlamadan öfke, hüzün, infial boğazımıza kadardı… Istırap soluyorduk, nefes yerine alev çıkıyordu ciğerlerimizden.Tarifsiz kederler içindeydik ama sebep derbi değildi.

#3
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Yastaydık… Canımız yanmaktaydı.Bağrımıza taş bastık… “Rövanşı” Mehmetçik’e bırakarak, sınır ötesinde bizim için şehit olan evlat, kardeş ve babalara minnet, saygıyla döndük derbiye.

#4
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Yani kahramanlarımızdan “futbol ödleklerine” geçtik…Evet… Alınma gücenme yok, resmen ödlekliktir iki dev takımın Kadıköy’de futbol adına ortaya koydukları.

#5
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Derbinin şampiyonluk yolunda önemi yüzünden ve her iki takımı arkadan kovalayan olmadığı için kimse risk almadı maçta…

#6
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Oynamadıkları futbolu faulle örtmeye çalıştı ikisi de. Hele ilk yarı; ne teknik direktörler ne futbolcular ne de hakem elini taşın altına koydu.

#7
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Arda Kardeşler her gördüğü faulü anında çaldı.

#8
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Sıra kartlara geldiğinde sarıdan öteye gitmedi. Futbolcular rakibi bozmaya oynadı. Doğal olarak top kaybı damga vurdu maça. Hocalar kazanmak üzerine değil kaybetmemek üzere plan yapmışlardı.

#9
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

Rakip yıldızları kilitlemekle yetinmişlerdi. Zaten formsuz olan Ziyech, Tadic sahadan kayboldu. İcardi, Dzeko etkisiz hale geldi.

#10
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#11
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#12
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#13
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#14
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#15
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#16
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#17
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

#18
Foto - Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:

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