2023-12-25 10:45:01 Böyle derbi ne görüldü, ne duyuldu: İptal edildi! Türkiye'yi çok büyük bu futbolla zarara uğrattılar:
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puanları paylaştığı dev derbiyi spor yazarları kaleme aldı. Ercan Güven, Dusan Tadic'in performansını eleştirdi.Ercan Güven, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Dusan Tadic'e patladı Dayanılmaz durumdaydı Süper Lig'in 18'inci haftasında Fred'den yoksun Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de taraftarının önünde istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.