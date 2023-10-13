Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

“Neden böyledir; bunların sebebi nedir?” diye sormanın vakti çoktan geçti. Çünkü bunların cevaplanmasına mahsus kavramların ya içleri boşaltıldığı ya da anlamları değiştirildiği için beyan edilecek doğruların hiçbir hükmü kalmadı. Fiilen yaşananı mecazi, analojik bir dille anlatmayı denemek de boşunadır zira işgalcilerin ve destekçilerinin hizmetindeki dünya medyası, onlar tarafından uydurulan, üretilen sahte haberlerle akılları ve vicdanları uyutuyorlar. Örneğin, “Hamas’ın yaşarlarken ölüme terkedilmiş bir halkın feryadını dünyaya duyurmak için silaha sarılması meşrudur” diyemezsiniz çünkü hem bu meşruiyetin hem de Filistin toprağının asıl sahiplerinin terörist ilan edildiği bir zamandayız.