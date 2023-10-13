2023-10-13 10:47:47 Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be
Ömer Lekesiz, Filistin’i her geçen gün metre metre işgal eden Siyonistlerin sanki buranın gerçek mukimleriymiş gibi mağdur gösterilmeleri; vatanlarının işgaline, zulüm altında yaşamaya rıza göstermeyen Filistinlilerin ise terörist ilan edilmelerinin akıl dışı olduğunu belirtti. “Büyük şeytan ‘İşgalci İsrail mazlumdur, mülk sahibi Hamas teröristtir’ dese de, hakikat onların da gırtlağına oturacak güçtedir” diyen Lekesiz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: