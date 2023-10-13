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Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

2023-10-13 10:47:47
Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

Ömer Lekesiz, Filistin’i her geçen gün metre metre işgal eden Siyonistlerin sanki buranın gerçek mukimleriymiş gibi mağdur gösterilmeleri; vatanlarının işgaline, zulüm altında yaşamaya rıza göstermeyen Filistinlilerin ise terörist ilan edilmelerinin akıl dışı olduğunu belirtti. “Büyük şeytan ‘İşgalci İsrail mazlumdur, mülk sahibi Hamas teröristtir’ dese de, hakikat onların da gırtlağına oturacak güçtedir” diyen Lekesiz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

“Kilometrekare başına 4.000 kişinin düştüğü, su ve enerji kaynakları sıfır olan toplam 360 kilometre karelik bir toprak parçası, adına İsrail denilen bir katiller grubunca, dünyada gönlünün çektiği yeri işgal etmeyi ve insan kanıyla beslenmeyi sıfatı haline getiren ABD’nin verdiği son teknolojiden ve her cinsten yıkım ve öldürme araçlarıyla havadan ve karadan vuruluyor. Bu daracık alanda evlerini, akrabalarını kaybetmiş ailelerse acı ve gözyaşı içinde, sudan, yiyecekten, enerjiden, ilaçtan, zayıf da olsa uzanabilecek bir yardım elinden mahrum olarak ölmeyi bekliyorlar.

#2
Foto - Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

“Neden böyledir; bunların sebebi nedir?” diye sormanın vakti çoktan geçti. Çünkü bunların cevaplanmasına mahsus kavramların ya içleri boşaltıldığı ya da anlamları değiştirildiği için beyan edilecek doğruların hiçbir hükmü kalmadı. Fiilen yaşananı mecazi, analojik bir dille anlatmayı denemek de boşunadır zira işgalcilerin ve destekçilerinin hizmetindeki dünya medyası, onlar tarafından uydurulan, üretilen sahte haberlerle akılları ve vicdanları uyutuyorlar. Örneğin, “Hamas’ın yaşarlarken ölüme terkedilmiş bir halkın feryadını dünyaya duyurmak için silaha sarılması meşrudur” diyemezsiniz çünkü hem bu meşruiyetin hem de Filistin toprağının asıl sahiplerinin terörist ilan edildiği bir zamandayız.

#3
Foto - Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

Basitleştirerek düşünelim: Sizin bir eviniz var. Günlerden bir gün eli silahlı biri evinize gelerek, buranın 2.500 yıl önce kendi atalarına ait olduğu iddiasıyla evinize el koyuyor ve sizin rica ve minnetinizle evinizin odalarından birinde yaşamanıza izin veriyor. Sonra o odayı da elinizden alıyor ve sizi sokağa atıyor. Ardından sokakta olmanızı kendi güvenliği için sakıncalı bularak sizi başka yere sürüyor. Siz diğer sürülenlerle birlikte küçük bir alana sığınıyor ve orada hayatınızın temel ihtiyaçlarını evinizi işgal edenin keyfine göre karşılayabileceğiniz yeni bir düzen kuruyorsunuz.

#4
Foto - Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

Evinizi işgal edene ve sizi sürene karşı en ufak bir itiraz hakkınız bulunmuyor. Böyle bir haktan söz ettiğiniz anda ölüm makinalarını karşınızda buluyorsunuz. Öyle ki, evinizi işgal eden silahlı kişi evinizin asıl mukimi, siz ise bu mukime -en azından ona zulmünü hatırlatmak bakımından- zarar veren kişi ilan ediliyorsunuz. Giderek bu zararlılığınız sizin terörist olarak ilan edilmenizle sonuçlanıyor. Artık işgalcinize karşı en ufak kıpırdanışınız bile sözüm ona medeni bir mukime karşı barbarlık yapmanız şeklinde sabitleniyor.

#5
Foto - Böyle dedi büyük şeytan! Sizde hiç mi utanma yok! Hadi oradan be

Bu vb. örneklerin hülasası, Filistin’i her geçen gün metre metre işgal eden Siyonistlerin sanki buranın gerçek mukimleriymiş gibi mağdur gösterilmeleri; vatanlarının işgaline, zulüm altında yaşamaya rıza göstermeyen Filistinlilerin ise terörist ilan edilmeleridir. (…) Büyük şeytan “İşgalci İsrail mazlumdur, mülk sahibi Hamas teröristtir” dese de, hakikat onların da gırtlağına oturacak güçtedir.”

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