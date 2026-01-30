  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı
AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Dün, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 13.809,39 puandan başladı.

#1
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,16 değer kazanarak 13.831,09 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

#2
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,16 azalışla 13.809,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı.

#3
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

#4
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.

#5
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Öte yandan Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

#6
Foto - Borsa İstanbul, haftanın son iş gününe düşüşle başladı

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile büyüme verilerinin, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

