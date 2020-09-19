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Sağlık
28
Bomba gelişme! Hızla zayıflatan besin bulundu

2020-09-19 08:07:29
Bomba gelişme! Hızla zayıflatan besin bulundu

Kilo, insanoğlu için büyük bir dert. Gerek yaşam şartlarını zorlaştıran bir engel gerekse hastalıkların ön gösterimi. Bu yüzden mutlak suretle kilo verilmesi gerekiyor. Bu anlamda diyet listelerinin başında bol lif kaynağı besinler bulunuyor. Uzmanlara göre, bu besinler yağı hızla yakıp birçok hastalıktan koruma sağlıyor. Hem hızlı hem sağlıklı kilo vermek istiyorsanız bu besinleri mutlaka listesine dahil edin. İşte uzmanların tavsiye ettiği o besinler...

#1
Foto - Lifli besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 9 oranında düşürüyor. Her gün 7 gram lif tüketirseniz felç geçirme riskiniz yüzde 7 azalıyor. İşte tüketmeniz gereken lifli gıdalar... Antep fıstığı

Lifli besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 9 oranında düşürüyor. Her gün 7 gram lif tüketirseniz felç geçirme riskiniz yüzde 7 azalıyor. İşte tüketmeniz gereken lifli gıdalar... Antep fıstığı

#2
Foto - Antep fıstığı

Antep fıstığı

#3
Foto - Portakal

Portakal

#4
Foto - Kuru incir

Kuru incir

#5
Foto - Kakao

Kakao

#6
Foto - Enginar

Enginar

#7
Foto - Bulgur

Bulgur

#8
Foto - Mısır

Mısır

#9
Foto - Tahıl

Tahıl

#10
Foto - Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi

#11
Foto - Badem

Badem

#12
Foto - Tatlı patates

Tatlı patates

#13
Foto - Muz

Muz

#14
Foto - Brokoli

Brokoli

#15
Foto - Bezelye

Bezelye

#16
Foto - Avakado

Avakado

#17
Foto - Nar

Nar

#18
Foto - Elma

Elma

#19
Foto - Armut

Armut

#20
Foto - Dut

Dut

#21
Foto - Böğürtlen

Böğürtlen

#22
Foto - Hindistan cevizi

Hindistan cevizi

#23
Foto - Bamya

Bamya

#24
Foto - Şalgam

Şalgam

#25
Foto - Patlıcan

Patlıcan

#26
Foto - Kereviz

Kereviz

#27
Foto - Kepekli makarna

Kepekli makarna

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