  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bolu’da samanlık alevlere teslim oldu

2021-08-20 02:35:50
Bolu’da samanlık alevlere teslim oldu

Bolu’da evlerin bitişiğindeki samanlık alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 309’uncu Sokak'ta meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 309’uncu Sokak'ta meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bahattin Gürel’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evlerin arasında kalan samanlıktan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

#4
Foto - Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın samanlığın bitişiğindeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

#5
Foto - Yangında Gürel’e ait samanlık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında Gürel’e ait samanlık kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uzman isimden 'su içme' uyarısı: Bunu sakın beklemeyin
Sağlık

Uzman isimden 'su içme' uyarısı: Bunu sakın beklemeyin

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyen Anıl Çiğdem Uygur, su içmenin insan sağlığı için bü..
Masumlar Apartmanı oyuncusu çılgına döndü! Mahkemeye koştu
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncusu çılgına döndü! Mahkemeye koştu

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterinin annesi rolünde olan Açelya Devrim Yılhan, bir hayranına dava açtı.
Nagehan Alçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı 'affedin' çağrısına tepki yağdı!
Gündem

Nagehan Alçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı 'affedin' çağrısına tepki yağdı!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat'ta Müslümanlara zulmeden generaller için, "Hapse atılmalarını doğru bulmuyorum." diyerek Cumhurbaşka..
Milyonlarca kişi endişeli! Yüzde 40 zam geldi
Ekonomi

Milyonlarca kişi endişeli! Yüzde 40 zam geldi

Üniversite sınavlarının ardından tercih dönemlerinin bitimine günler kala, şehir dışında üniversite seçen öğrencilerin ev-yurt bulma hareket..
Mahmut Faruk Akşit kritik gelişmeyi duyurdu: Artık TEI’de yapılacak
Teknoloji

Mahmut Faruk Akşit kritik gelişmeyi duyurdu: Artık TEI’de yapılacak

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit, "General Electric ile IDEF’te yaptığımız anlaşmayla beraber MİLGEM’de LM2500 ..
28 Şubat cuntacıları ceza alınca o konuşma yeniden viral oldu!
Gündem

28 Şubat cuntacıları ceza alınca o konuşma yeniden viral oldu!

28 Şubat'ın cuntacı generallerinin ceza alması, üniversiteyi birincilikle bitiren Saliha Büşra Selman'ın başörtülü olması nedeniyle yaşadığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay