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Bolu'da korkutan hortum! Görüntüler şok etti

2022-04-08 18:33:53
Bolu'da korkutan hortum! Görüntüler şok etti

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan hortum bölgede büyük bir zayiata neden oldu.

#1
Foto - Bolu'nun Göynük ilçesinde saatte 106 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte oluşan hortum bir okulun çatısının uçmasına enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine sebep oldu. Hasar tespit çalışmalarının başladığı ilçede hortumun şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde saatte 106 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte oluşan hortum bir okulun çatısının uçmasına enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine sebep oldu. Hasar tespit çalışmalarının başladığı ilçede hortumun şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

#2
Foto - Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

#3
Foto - Saatte 106 kilometre hıza ulaşan rüzgarla birlikte oluşan hortum can kaybına sebep olmazken, ilçedeki bir binada maddi hasar meydana geldi.

Saatte 106 kilometre hıza ulaşan rüzgarla birlikte oluşan hortum can kaybına sebep olmazken, ilçedeki bir binada maddi hasar meydana geldi.

#4
Foto - Hortumun şiddetine dayanamayan Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi çatısının bir bölümü uçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar gördü.

Hortumun şiddetine dayanamayan Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi çatısının bir bölümü uçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar gördü.

#5
Foto - Aydınlatma direklerinin ve ağaçların devrildiği olayda ilçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.

Aydınlatma direklerinin ve ağaçların devrildiği olayda ilçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.

#6
Foto - Hortumun ardından ilçede AFAD, polis ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Hortumun ardından ilçede AFAD, polis ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

#7
Foto - Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sürdürülürken, ilçe merkezi ve köylerde bulunan camiler ile belediye hoparlörlerinden gece boyunca etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sürdürülürken, ilçe merkezi ve köylerde bulunan camiler ile belediye hoparlörlerinden gece boyunca etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.

#8
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#9
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