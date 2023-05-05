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Yaşam
12
Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

2023-05-05 19:21:59
Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Melike Taşkın idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç ile D-100 karayolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Özbey yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobil çarpıştı.

#3
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle iki araç refüje savruldu. Meydana gelen kazada 14 ABR 917 plakalı araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mualla Özbey ve Meryem Tombul ağır yaralanırken sürücü Mehmet Özbey hafif yaralandı.

#4
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Ayrıca hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Melike, Efe, Emre ve Zümra Taşkın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olan ve kalbi duran Mualla Özbey’e kaza mahallinde dakikalarca kalp masajı yapıldı.

#6
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Kalp masajı yapılarak ambulansa bindirilen Mualla Özbey hastaneye kaldırıldı.

#7
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Öte yandan kazada yara almayan sürücü Mehmet Özbey, eşi Mualla Özbey’in ve araçta bulunan Meryem Tombul’un hastaneye götürülmesinin ardından paramparça olan aracının yanı başında dakikalarca oturdu.

#8
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Özbey, daha sonra ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

#9
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Meydana gelen kaza anları ise bir aracın içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

#10
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen otomobile, hafif ticari aracın çarptığı feci anlar saniye saniye kaydedildi.

#11
Foto - Bolu’da feci kaza! 2’si ağır 7 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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