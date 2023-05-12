2023-05-12 14:02:46 Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce, sürücüler yavaş ve kontrollü ilerledi.
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce, sürücüler yavaş ve kontrollü ilerledi.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahta, yol kenarlarındaki sis lambaları yakıldı.
Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ve kontrollü ilerledi.
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