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Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

2023-05-12 14:02:46
Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce, sürücüler yavaş ve kontrollü ilerledi.

#1
Foto - Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis etkili oldu.

#2
Foto - Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahta, yol kenarlarındaki sis lambaları yakıldı.

#3
Foto - Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ve kontrollü ilerledi.

#4
Foto - Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

#5
Foto - Bolu Dağı’nda göz gözü görmedi!

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