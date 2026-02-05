Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Türkiye'nin benzersiz işler başardığını belirten Yunan basını, "Ankara Batı'nın doğrudan müdahale edemediği Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki gelişmeleri etkiliyor. Yunanistan ise, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınırlı, sınırlarının ötesinde jeopolitik arabulucu veya askeri güvenlik sağlayıcı olarak hareket etme yeteneği veya niyeti olmayan etkisiz bir oyuncu olarak kalıyor. Güç sadece silahlarla ilgili değildir. Türkiye'nin askeri gücü sadece savaş uçaklarının veya insansız hava araçlarının sayısında değil. Bu, onları kullanma konusundaki siyasi iradesinde, stratejik dışa dönüklüğünde ve askeri eylemi ekonomik ve jeopolitik faydalarla ilişkilendirme yeteneğinde yatmaktadır. Yunanistan kaliteli silah sistemlerine ve yetenekli personele sahip, ancak stratejik derinlikten, uluslararası güç ağlarından ve etki yansıtmak için uzun vadeli planlamadan yoksun. Gücün sınırlardan uzakta kullanıldığı bir dünyada Atina pasif oynuyor, sürekli olarak ABD'nin etkisine bağlı kalıyor. Ve bu, uzun vadede en tehlikeli boşluktur" ifadelerini kullandı.