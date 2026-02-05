  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz Dünyaca ünlü Nike’a ırkçılık soruşturması: İşte yöneltilen suçlamalar Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya İrmik helvasını dondurmayla buluşturup dünyaya yediriyor Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Artık tüm evlerde zorunlu olacak Yağan kar eridi! Kızılırmak çamur rengine döndü Hevesleri kursaklarında kaldı! Fenerbahçe’de Kante üzüntüsü Kentavros'u duyurdular: Türk İHA'larını kör edeceklermiş
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Türkiye'nin Afrika'dan Orta Asya'ya uzanan eşi benzeri görülmemiş bir güç gösterisi sergilediğini yazan Yunan basını, Atina hükümetinin çaresiz bir seyirci konumunda olduğunu kaydetti.

1
#1
Foto - Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Yunan basını, Somali'ye Türk F-16'ları konuşlandırılmasının Ankara'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sahra Altı Afrika'ya ve potansiyel olarak Orta Asya'ya kadar kilit bölgelerde sistematik askeri, siyasi ve ekonomik nüfuz zincirinin bir başka halkası olduğunu yazdı. Buna karşı Yunanistan'ın coğrafi ve siyasi olarak sınırlı, yakın çevresinin dışında çok az varlığı olan ve her zaman ABD'nin emri altında olan savunmacı, gerici bir stratejiye kilitlenmiş durumda kaldığı kaydedildi.

#2
Foto - Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Türkiye'nin Somali ve Libya'daki askeri ve ekonomik varlığına dikkat çeken Yunan basını, "Yunanistan (AB ve NATO üyesi olmasına rağmen) bu tür jeo-ekonomik bölgelerden tamamen uzaktır, nüfuz stratejisi, güç göstermek için askeri araçları ve risk alma konusunda siyasi iradesi yoktur. Libya'dan Suriye'ye... Türkiye birçok cephede. Somali de istisna değil" değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Türkiye'nin benzersiz işler başardığını belirten Yunan basını, "Ankara Batı'nın doğrudan müdahale edemediği Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki gelişmeleri etkiliyor. Yunanistan ise, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınırlı, sınırlarının ötesinde jeopolitik arabulucu veya askeri güvenlik sağlayıcı olarak hareket etme yeteneği veya niyeti olmayan etkisiz bir oyuncu olarak kalıyor. Güç sadece silahlarla ilgili değildir. Türkiye'nin askeri gücü sadece savaş uçaklarının veya insansız hava araçlarının sayısında değil. Bu, onları kullanma konusundaki siyasi iradesinde, stratejik dışa dönüklüğünde ve askeri eylemi ekonomik ve jeopolitik faydalarla ilişkilendirme yeteneğinde yatmaktadır. Yunanistan kaliteli silah sistemlerine ve yetenekli personele sahip, ancak stratejik derinlikten, uluslararası güç ağlarından ve etki yansıtmak için uzun vadeli planlamadan yoksun. Gücün sınırlardan uzakta kullanıldığı bir dünyada Atina pasif oynuyor, sürekli olarak ABD'nin etkisine bağlı kalıyor. Ve bu, uzun vadede en tehlikeli boşluktur" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Türkiye'nin küresel krizlere müdahale ettiğini aktaran Yunan basını, "Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'da yansıttığı doğrudan askeri gücün ötesinde, büyük jeopolitik gerilim krizlerinde arabulucu olarak uluslararası prestij kazanmayı başardı. Ukrayna krizinde Ankara, Kiev, Moskova ve Batı arasında arabulucu olarak aktif bir rol üstlendi. Diplomatik kanallar, tahıl güvenliği ve silah kontrolü müzakereleri yoluyla Türkiye, barışçı bir profil sergileyerek iletişim kanallarını açık tutmayı başarıyor. Bu şekilde Türkiye, denge unsuru olarak görünerek uluslararası prestijini güçlendiriyor ve kritik jeopolitik bölgelerde etkisini güvence altına alıyor" yorumunda bulundu.

#5
Foto - Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız

Yunanistan'ın Türkiye'nin tam tersine Atina'nın diplomatik desteğinin AB ve NATO çerçevesindeki istişarelerle sınırlı kaldığının altı çizildi. Haberde, "Ukrayna veya İran ile müzakereler gibi yüksek yoğunluklu krizlerde aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmedi ve böylece güç ve uluslararası prestij gösterme fırsatlarını kaçırdı. Ankara'nın stratejik avantajı askeri güç, jeopolitik görünürlük ve arabuluculuk becerilerinin birleşimi, Türkiye'yi küresel düzeyde aktif bir oyuncu haline getiriyor ve herhangi bir tarafa doğrudan bağlı kalmadan birden fazla cephede sonuçları etkileyebiliyor" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ekostein

Daha durun, eski Osmanlı geri dönecek

Şener

400 sene bir vali ile yonettik. Senin etin ne budun ne Türkiye ile aşık atıyorsun komik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mesc..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23