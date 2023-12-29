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Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

2023-12-29 12:05:45
Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Bölgede 50 yıllık balıkçılık yapan bir adam, bir gün daha hiç karşılaşmadığı son derece tehlikeli bir balık ile karşılaştı. Yerli türleri, tek tek avlayan aç gözlü balık devasa boyutuyla da balıkçının dikkatini çekti. Herkesin korktuğu et yiyen bir balık olan piranaları bile çiğnemeden yutan canlı için uzmanlar, balıkçılara bu balıkları yakalamaları konusunda uyardı.

#1
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Guillermo Otta Parum, 50 yıldan fazla bir süredir hayatı boyunca Bolivya Amazon'unda balık tutuyor. Guillermo ilk başta nehirde yaşayan çeşitli yayın balığı türleri gibi yerli balıkları yakalıyordu. Ancak daha sonra yerel olarak paiche adı verilen Amazon morina balığı olarak bilinen dev bir tatlı su balığı geldi. "Bu yaratığın bir su yılanı olduğunu, her şeye saldıracağını, onu yemenin zararlı olabileceğini, zehirli olabileceğini düşündüm" diye anımsadı. Aslında, 4 metreye kadar büyüyen uzunluğu ve 200 kg veya daha fazla ağırlığıyla dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biridir. 

#2
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Amazon morina balığının, her yıl Amazon havzasındaki nehirlerin 40 km daha derinlerine yayıldığı tahmin ediliyor. Beni Özerk Üniversitesi Su Kaynakları Araştırma Merkezi direktörü Federico Moreno, büyüklüğü ve iştahının onu yerli balık stokları için ciddi bir tehdit haline getirdiğini söylüyor. "Karasal bir balıktır, bir su kütlesini ele geçirip yerli türleri korkutur. Bu da ciddi sorunlardan biri. Diğer türler avcıdan kaçar ve çok daha uzak, daha uzak başka su kütlelerine girerler." dedi. Amazon morina balığının Bolivya'da ilk ortaya çıktığı yılı tam olarak kimse bilmiyor.

#3
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Genel olarak gelişinin, balıkların yerli olduğu Peru'daki balık çiftliğinin ihlali sonucu olduğuna inanılıyor. Oradan Bolivya'nın nehirlerine yayıldılar. Fernando Carvajal bir biyolog ve Amazon morina balığı uzmanıdır. Açgözlü bir tür olduklarını söylüyor. "Yaşamının ilk yıllarında balığın yılda 10 kg oranında büyüyor. Bu da Amazon morina balığının çok fazla balık yediği anlamına geliyor." dedi. Pirana gibi diğer yırtıcı balıkların aksine, yalnızca küçük, pek de keskin olmayan dişleri vardır. Ancak etkileyici dişlerinin olmayışı, dev bir elektrikli süpürge gibi süpürdüğü piranha ve diğer balıkların yanı sıra bitkiler, yumuşakçalar ve kuşları yemesine engel olmuyor.

#4
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Ayrıca Amazon morina balıkları, yavrularını yemeye çalışan balıkları da korkutur. Fernando Carvajal, Amazon morina balığının etkisine ilişkin kesin bir veri olmadığını ancak balıkçıların bazı yerli türlerin sayısının azaldığını bildirdiğini söylüyor. "Önümüzdeki bir veya yirmi yıl içinde balık, bu türün yaşayabileceği tüm potansiyel alanlara yayılacak. Dünya çapındaki istilacı vakaların çoğunun doğa için kötü olduğunu biliyoruz. İstilacı türler, biyolojik çeşitlilik kaybının habitat tahribatından sonra ikinci en büyük nedeni olarak kabul ediliyor." diyor. Ancak yerel balıkçılar için Amazon morina balığının gelişi bir nimet oldu. Guillermo Otta Parum, başlangıçta bundan korkan balıkçıların potansiyelini fark etmelerinin uzun sürmediğini söylüyor.

#5
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

"İlk balığı getirdiğimde, denemeleri için müşterilere küçük parçalar hediye ederdim ki, tadına baksınlar." dedi. Hatta bazı balıkçılar, insanların bu kadar büyük bir türü yeme konusundaki şüphelerini gidermek için bunun bir yayın balığı türü olduğunu bile iddia etti. Şimdi Bolivya'da Amazon morina balığı yeniyor. Edson Suzano, Bolivya'nın kuzeydoğusunda, Brezilya sınırına yakın bir kasaba olan Riberalta'da bir Amazon morina balığı işleme tesisi işletiyor. "Süpermarketler, marketler gibi her yere satıyoruz. Farklı kesimler var, dolayısıyla uygun fiyatlı. Ayda yaklaşık 30.000 kg alıp işliyoruz" diyor. Balıkçıların önündeki zorluk, Amazon'un devasa genişliğindeki Amazon morina balığını bulmaya çalışmaktır.

#6
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Balığın akciğer benzeri bir organı vardır ve nefes alabilmek için düzenli olarak havaya çıkması gerekir ve bu nedenle daha sakin suları sever. Göllerde ve lagünlerde yaşamayı tercih eder ancak tehlikede olduğunu hissettiğinde göç eder. Edson Silvano'nun işlediği balıkların çoğu tekneyle ulaşıyordu. Artık balıkçılar Amazon morina balığını yakalamak için giderek daha uzak bölgelere seyahat ediyor ve iki haftaya kadar süren yolculuklarda teknelerden kanolara aktarma yapmak zorunda kalıyorlar. Bu onları yerli topluluklarla çatışmaya sokuyor. 

#7
Foto - Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Bu topluluklara, artık bu balıkların bulunabileceği uzak lagünlerin çoğuna arazi tapuları verildi ve kendileri balık tutmaya ve satmaya başladılar. Artık ticari balıkçıların bu alanlarda çalışabilmeleri için özel lisanslar almaları gerekiyor. Ancak Guillermo Otta Parum gibi balıkçılar, doğru evraklara sahip olsalar bile çoğu zaman geri çevrildiklerini söylüyor. Yerli topluluklar, yalnızca Bolivya hükümetinin kontrol etme hakkına sahip olduklarını kabul ettiği kaynakları korumaya çalıştıklarını iddia ediyor. Juan Carlos Ortiz Chávez, Alto Ivon Tco Chacobo yerli topluluğuna mensuptur. Geçmişte yerli halkın ticari balıkçılardan korktuğunu söylüyor. "Fakat bu yeni nesil gençler değişti, çünkü kurallarımızı artık insanların gelip bizden bir şey alamamasını sağlayacak şekilde koyduk" diye açıklıyor. Federico Moreno gibi bilim insanları, bunu kim yapıyor olursa olsun, genel olarak balıkçılığın Amazon morina balığı sayılarını kontrol altında tutacağını umuyor. Onları avlamaya devam edin, her zaman onlar için balık tutmaya devam edin; bu, farklı türler arasında bir denge sağlayabilir." dedi.

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