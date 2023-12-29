2023-12-29 12:05:45 Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı
Bölgede 50 yıllık balıkçılık yapan bir adam, bir gün daha hiç karşılaşmadığı son derece tehlikeli bir balık ile karşılaştı. Yerli türleri, tek tek avlayan aç gözlü balık devasa boyutuyla da balıkçının dikkatini çekti. Herkesin korktuğu et yiyen bir balık olan piranaları bile çiğnemeden yutan canlı için uzmanlar, balıkçılara bu balıkları yakalamaları konusunda uyardı.