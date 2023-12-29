Bölgeye bir anda geldi! Devasa yaratık, sularda ne kadar pirana varsa alayını böyle tek tek yuttu! Uzmanlar, balıkçıları göreve çağırdı

Bu topluluklara, artık bu balıkların bulunabileceği uzak lagünlerin çoğuna arazi tapuları verildi ve kendileri balık tutmaya ve satmaya başladılar. Artık ticari balıkçıların bu alanlarda çalışabilmeleri için özel lisanslar almaları gerekiyor. Ancak Guillermo Otta Parum gibi balıkçılar, doğru evraklara sahip olsalar bile çoğu zaman geri çevrildiklerini söylüyor. Yerli topluluklar, yalnızca Bolivya hükümetinin kontrol etme hakkına sahip olduklarını kabul ettiği kaynakları korumaya çalıştıklarını iddia ediyor. Juan Carlos Ortiz Chávez, Alto Ivon Tco Chacobo yerli topluluğuna mensuptur. Geçmişte yerli halkın ticari balıkçılardan korktuğunu söylüyor. "Fakat bu yeni nesil gençler değişti, çünkü kurallarımızı artık insanların gelip bizden bir şey alamamasını sağlayacak şekilde koyduk" diye açıklıyor. Federico Moreno gibi bilim insanları, bunu kim yapıyor olursa olsun, genel olarak balıkçılığın Amazon morina balığı sayılarını kontrol altında tutacağını umuyor. Onları avlamaya devam edin, her zaman onlar için balık tutmaya devam edin; bu, farklı türler arasında bir denge sağlayabilir." dedi.