Bölgeden petrol fışkırıyor! Herkes şaşkın, tankerlerin biri gidip biri geliyor

Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü bereketli topraklar olduğunu biliyorduk. Daha önce de yer altı zenginliklerimiz vardı. Fakat petrolün de eklenmesi bizi son derece mutlu etti. İlimizdeki genç işsiz kardeşlerimize iş olanağı, ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağını inanıyoruz. Hükümetimizin de özellikle genç işsiz kardeşlerimize daha fazla istihdam yaratması ve yönlendirmesini bekliyoruz. Öyle umutluyuz ki; Allah'ın izniyle çok daha güzel rezervlerin çıkacağına inanıyoruz" dedi.