Bölge petrol kaynıyor! Bloomberg yazdı: Petrol fışkırıyor ama Rusya petrol yaptırımlarında milyar dolarlık bir delik açtı?

Yaptırım planı, küresel enerji fiyatlarında bir artışa neden olmadan Rusya'nın petrol gelirlerini kısıtlamanın bir yolu olarak tasarlandı. Bunun bir yan ürünü de petrol ve deniz ticaretinin finansal mimarisinin, bazı uzmanların çatışmanın sonunda ya da mevcut yaptırım rejiminin nihai olarak kaldırılmasından sonra geri döndürülmesinin zor olabileceğini söylediği bir şekilde yeniden yapılandırılmasına neden oldu. Bu durum çevresel felaket korkularını arttırdı ve görünmeyen petrol fonlarının Ukrayna çatışmasını finanse etmek üzere Kremlin'e geri akmasına açık kapı bıraktı. Yerli ve gölge filo sahipleri 2023'ün ilk dokuz ayında Rus petrol yüklerinin yüzde 70'inden fazlasını birlikte taşıyarak Moskova'nın ihracatı üzerindeki kontrolünü sürdürmesine ve fiyatları kademeli olarak artırmasına olanak sağladı. Hindistan'ın resmi gümrük verileri bu yıl Rus petrolü için ödenen fiyatın varil başına ortalama 72 dolar olduğunu gösteriyor. Kiev Ekonomi Okulu'na bağlı ve Moskova'ya yönelik sert yaptırımların destekçisi olan KSE Enstitüsü tarafından derlenen verilere göre bu rakam, Rusya'daki ihracat noktasında beyan edilen fiyatlardan 12 dolar daha yüksek. Rusya'nın bu yıl günde 3,5 milyon varile yakın petrol ihraç ettiği göz önüne alındığında, bu yaklaşık 11 milyar doların teslimat farkı olarak adlandırılabilecek bir alana gittiği anlamına geliyor. Bunun bir kısmı yasal nakliye masraflarını temsil ediyor ancak neredeyse tamamı anonim tüccarlar veya bilinmeyen nakliye şirketleri üzerinden gidiyor. Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinden önce Rus petrolünün büyük kısmı Londra ve Cenevre gibi yerlerde çalışan süper güçlü tüccarlardan oluşan küçük bir grup tarafından idare ediliyordu.