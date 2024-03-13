Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Bayraktar, İstanbul'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu süreçte ve AK Parti belediyeciliğinde 25 sene kesintisiz proje üretilen, altyapısı gelişen belediyecilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Şimdi geçtiğimiz 5 yıla bakın. Orada adeta mirasyedi gibi hazırdan yemeye devam ediliyor. Hiçbir proje yok, ortaya konmuş bir şey yok, eser yok. Sadece bir algı yönetimi. İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul çok iyiyi hak ediyor. Sizler daha iyi bir şehirde yaşamayı hak ediyorsunuz. Daha çevreci, daha sosyal, daha yaşanabilir bir şehir olması için mutlaka bu belediye seçimlerini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.