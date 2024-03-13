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Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

2024-03-13 17:36:19
Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni bir doğalgaz keşfi için Türkiye'yi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

#2
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

#4
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

"Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 vizyonunda, hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını bitirmek. Bu o kadar büyük bir hedef ki bu Türkiye'nin çehresini, hepimizin geleceğini etkileyecek. Onun için bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak. 2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız."

#5
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğal gazın tüketildiğini kaydetti.

#6
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bölge gaz kaynıyor! Türkiye doğalgaz keşfi için bitirici hamleyi yapmak üzere

Bayraktar, İstanbul'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu süreçte ve AK Parti belediyeciliğinde 25 sene kesintisiz proje üretilen, altyapısı gelişen belediyecilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Şimdi geçtiğimiz 5 yıla bakın. Orada adeta mirasyedi gibi hazırdan yemeye devam ediliyor. Hiçbir proje yok, ortaya konmuş bir şey yok, eser yok. Sadece bir algı yönetimi. İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul çok iyiyi hak ediyor. Sizler daha iyi bir şehirde yaşamayı hak ediyorsunuz. Daha çevreci, daha sosyal, daha yaşanabilir bir şehir olması için mutlaka bu belediye seçimlerini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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