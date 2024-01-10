2024-01-10 17:38:09 Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Köy, mahalle, şehirlerde: Herkesin gözdesi kahve ne işe yarar? Faydaları nelerdir?
Milli içeceğimiz olan Türk kahvesini sevmeyen yoktur. Peki köpüklü bir Türk kahvesi yapamayan kesimden misiniz? O zaman püf noktalarını verelim. Her öğlen ve yemek sonrası içtiğimiz, kokusuyla büyüleyen Türk kahvesi yapmanın püf noktaları arasında köpüklü ve lezzetli olması vardır. Kıvamı tutturamayanlar kahve makineleriyle bu lezzeti yakalamaya çalışsa da doğru pişirilmediğinde köpüklerin olmaması söz konusu olabiliyor.