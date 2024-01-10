Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Köy, mahalle, şehirlerde: Herkesin gözdesi kahve ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Peki nasıl lezzetli bir kahve yapılabilir? Öncelikle doğru ölçüleri bilmekte fayda var. Çünkü Türk kahvesi yapmak için kahve, su ve şekeri ne şekilde kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Her bir fincan için 2 tepeleme çay kaşığı taze çekilmiş kahve, bir fincan su ve yarım şeker, ideal lezzet ve kıvamı tutturmanızı sağlayacaktır. Daha fazla şeker isteyenler fincan başına 1 ya da 3 tane şeker ekleyebilir.