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Boks dünyası şokta! 'Şişman' diye dalga geçtiler, Joshua'ya nakavtla yendi

  • Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, New York'taki tarihi Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi.

  • Kilolarından dolayı, "Şişman Joe" diye dalga geçilen Andy Ruiz, inanılmaz bir performans göstererek Joshua'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu.

  • Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua'yı 7.rauntta yenen Ruiz, büyük bir sürprize imza attı.

  • Maç öncesi rakibini hafife alan İngiliz boksör Joshua, bunun bedelini ağır ödedi.

  • İki boksörün rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geleceği belirtildi.

  • Maçın ardından Anthonyi Joshua, kısa bir açıklama yaptı.

  • Joshua, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz." dedi. (Fanatik)

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