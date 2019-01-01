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Boks dünyası şokta! 'Şişman' diye dalga geçtiler, Joshua'ya nakavtla yendi
Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, New York'taki tarihi Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi.
Kilolarından dolayı, "Şişman Joe" diye dalga geçilen Andy Ruiz, inanılmaz bir performans göstererek Joshua'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu.
Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua'yı 7.rauntta yenen Ruiz, büyük bir sürprize imza attı.
Maç öncesi rakibini hafife alan İngiliz boksör Joshua, bunun bedelini ağır ödedi.
İki boksörün rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geleceği belirtildi.
Maçın ardından Anthonyi Joshua, kısa bir açıklama yaptı.
Joshua, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz." dedi. (Fanatik)
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