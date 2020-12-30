Boğaz ağrısına karşı doğal çözüm! Bu öneriler imdadınıza yetişecek

SİGARA VE SİGARA DUMANINDAN UZAK DURUN- Sigara içmek solunum yollarını hem tahriş ediyor, hem de dış etkenlere karşı savunmasız bırakıyor. Sadece sigara içiyor olmak bile, herhangi bir enfeksiyon olmaksızın boğazda ağrı, tahriş ve öksürüğe neden olabiliyor. Sigara haricinde, puro, pipo, nargile, hatta bunların dumanına pasif olarak maruz kalmak da havayollarını tahriş ediyor, iyileşmeyi geciktiriyor. Bu yüzden sigara içmeyin ve sigara dumanından uzak durmaya dikkat edin.