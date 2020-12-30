2020-12-30 09:10:14 Boğaz ağrısına karşı doğal çözüm! Bu öneriler imdadınıza yetişecek
Evde hazırlanabilecek doğal karışımlarla boğaz ağrısından kurtulacağını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Turunç, hemen hepimizin kış mevsiminde ortak sorunu olan boğaz ağrısını geçirmek için 12 etkili öneride bulundu. Soğuk havalarda üst solunum yolu enfeksiyonları kapıları daha sık çalıyor, buna paralel olarak da boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı ile tahrişin neden olduğu; yutkunma, yemek yeme ve konuşma güçlüğü yüzünden de yaşam kalitesi oldukça olumsuz etkileniyor. Neyse ki üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gelişen boğaz ağrısından korunmak çok da zor değil!