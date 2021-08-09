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Bodrum ve Milas'tan acı görüntü

2021-08-09 17:07:03
Bodrum ve Milas'tan acı görüntü

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Ege ve Akdeniz’i alevler içerisinde bırakan ve binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların çoğu söndürüldü.

Ege ve Akdeniz’i alevler içerisinde bırakan ve binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların çoğu söndürüldü.

#2
Foto - Geriye ise tüyler ürperten manzara kaldı.

Geriye ise tüyler ürperten manzara kaldı.

#3
Foto - ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI - Bugüne kadar doğa harikası yeşiliyle ün yapan Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinin, eski halinden neredeyse eser kalmadı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI - Bugüne kadar doğa harikası yeşiliyle ün yapan Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinin, eski halinden neredeyse eser kalmadı.

#4
Foto - Drone ile havadan çekilen görüntüler, yürek sızlattı.

Drone ile havadan çekilen görüntüler, yürek sızlattı.

#5
Foto - “KORKU FİLMİ SAHNELERİNDEN BİR FARKI YOK” - Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntülemek amacıyla 6 gün boyunca dolaştığını belirten Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer,

“KORKU FİLMİ SAHNELERİNDEN BİR FARKI YOK” - Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntülemek amacıyla 6 gün boyunca dolaştığını belirten Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer, "Drone ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak." dedi.

#6
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#7
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#8
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#9
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#10
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#11
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

#12
Foto - İşte bölgeden son görüntüler...

İşte bölgeden son görüntüler...

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