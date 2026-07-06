Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Uraloğlu, Haziran ayında taşınan yük cinsleri bazında 301 bin 364 tonluk artış ile önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin feldispat olduğunu kaydederek limanlarda 649 bin 501 ton feldispat elleçlemesi gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Haziran ayında portland çimento, 1 milyon 9 bin 867 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 586 bin 62 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."