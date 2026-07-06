Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türkiye limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirterek, Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştığını açıkladı.