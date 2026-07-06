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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türkiye limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirterek, Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştığını açıkladı.

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Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin istatistikleri değerlendirdi. Uraloğlu, küresel deniz ticaretini etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve küresel lojistikte yaşanan belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.

#2
Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona, konteyner elleçleme miktarının ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

#3
Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda Haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendi. Yurt dışı yük taşımaları ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleşti" diye konuştu. Uraloğlu ayrıca Haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 195 bin 392 TEU'ya ulaştığını da aktardı.

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Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Haziran ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 606 bin 240 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, bunu sırasıyla 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa ve 5 milyon 442 bin 739 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğini söyledi. Uraloğlu ayrıca, Haziran ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

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Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Uraloğlu, Haziran ayında taşınan yük cinsleri bazında 301 bin 364 tonluk artış ile önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin feldispat olduğunu kaydederek limanlarda 649 bin 501 ton feldispat elleçlemesi gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Haziran ayında portland çimento, 1 milyon 9 bin 867 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 586 bin 62 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

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Foto - Hürmüz krizine rağmen Türk limanları ilk yarıyı artışla kapattı: Elleçlenen yük yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona ulaştı

Haziran ayında limanlardan deniz yoluyla en fazla yükün İtalya'ya taşındığını belirten Uraloğlu, bu ülkeyi ABD ve Mısır'ın takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

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