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Bodrum kattan lüks yatlara! İşte 'Tosuncuk'un karargah olarak kullandığı ev

2021-07-04 09:34:04
Bodrum kattan lüks yatlara! İşte 'Tosuncuk'un karargah olarak kullandığı ev

‘Tosuncuk’ diye bilinen Mehmet Aydın’ın Bursa’nın kenar mahallelerindeki bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından Brezilya’da son buldu. Sao Paulo kentindeki konsolosluğa teslim olan Aydın’ı, Ankara’dan giden polisler dün Türkiye’ye getirdi...

#1
Foto - Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil. Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil. Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank'ı kurduğu sürece ilişkin kamuoyu derin bilgi sahibi değil.

#2
Foto - Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın’ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın’ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank’a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.

Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın’ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın’ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank’a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.

#3
Foto - Paralar doğrudan Mehmet Aydın’ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ‘home ofis’ gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu ‘sessiz, sakin, kendi halinde’ biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin... Bir komşusu “Sık sık gelir giderdi annesini görmek için” diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın’ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir kenar mahallede bulunan evin sokağı birbirine yaslanmış sıralı apartmanlardan müteşekkil. Mahalle dışarıdan göçle gelenler tarafından kurulmuş. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.

Paralar doğrudan Mehmet Aydın’ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ‘home ofis’ gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu ‘sessiz, sakin, kendi halinde’ biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin... Bir komşusu “Sık sık gelir giderdi annesini görmek için” diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın’ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir kenar mahallede bulunan evin sokağı birbirine yaslanmış sıralı apartmanlardan müteşekkil. Mahalle dışarıdan göçle gelenler tarafından kurulmuş. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.

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