Son Haberler

Böcek ailesi soruşturmasında sıcak gelişme

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve tüm aile fertleri yaşamını yitiren Böcek ailesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

8
#1
Almanya'dan gelen gurbetçi Böcek ailesinin İstanbul'da zehirlenerek ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ilaçlama yapan şirket sahibinin de olduğu 4 kişi tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

#2
Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

#3
Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İlaçlama yapan şirket sahibinin de olduğu 4 kişi tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

#4
Ne olmuştu? Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti. Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

#5
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hastanaedlki görevliler onlara ne oldu

bakan ilaçmı yazan doktorlar hemsireler kapatılmasın bu olay bence

İşsiz

Bu hafta sadece Fatih'te kaç kişi gıda zehirlenmesi yaşadı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
