Suudi Prens gece vakti Trump'a telefon açtı! 'Bunları vurun!'

Bin Selman'ın Trump'a yaptığı çağrının arkasında Yemen'deki hızlı Husi ilerleyişi bulunuyor. Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Mocha kentinin kontrolünü ele geçirdi. Kent, dünyanın en önemli deniz geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı'na yakınlığı nedeniyle kritik öneme sahip. Associated Press'e göre Husilerin Mocha'yı ele geçirmesi, grubun 2022'deki ateşkesten bu yana elde ettiği en önemli saha kazanımlarından biri oldu.