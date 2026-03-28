BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...
BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz tüm hızıyla devam ederken BM karar aldı.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretindeki aksaklıkların insani sonuçlarını ele almak üzere özel bir görev gücü kurduğunu duyurdu.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gerilime değindi.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Dujarric, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmaya devam etmesi ve şiddetlenme tehlikesi yaratmasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretindeki aksaklıklar, önümüzdeki aylarda insani yardım ihtiyaçlarını ve tarımsal üretimi etkileyecek bir domino etkisi yaratma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Bu konuda acil önlem alınmasının "hayati önem" taşıdığını vurgulayan Dujarric,

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuya ilişkin özel görev gücü kurduğunu ve başına BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva'yı atadığını söyledi.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Dujarric, görev gücünün BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Ticaret Odası temsilcilerini bir araya getireceğini, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde görev gücüne başka kuruluşların da davet edileceğini aktardı.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Görev gücünün, ulusal egemenliğe ve yerleşik uluslararası hukuki çerçevelere tam saygı gösterilerek gübre ticaretini ve ilgili hammaddelerin sevkiyatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Dujarric, görev gücüyle ilgili bir BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı alınıp alınmayacağı sorulduğunda "Henüz o aşamaya gelmedik." cevabını verdi.

Foto - BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme...

Dujarric, görev gücünün "insani amaçlara" odaklandığını vurgulayarak, konuyla ilgili üye devletlerin egemenliklerini ve uluslararası hukuku gözeterek işbirliği yapılacağını aktardı.

Sedat Ertunç

Ya rabbim su namusuzluga bakarmisin? Filistinde Insanlar katlediliyor, Lübnanda, Iranda Insanlar katlediliyor bu konuda tik yok varsa yoksa Hürmüz bogazi. Allah(cc) bin türlü belanizi versin, deccal beslemeleri !
