"Bizim Çocuklar" dünya kupasına hazır!

Mental ve fiziksel anlamda istedikleri seviyeye geldiklerini söyleyen Çakmak, şunları söyledi: "Dayanıklılık anlamında futbol ve antrenmanlarda verebileceğimizin hepsini verdik. Bundan sonra Allah nasip ederse, maç maç düşüneceğiz. Fransa ile başlayıp finale ulaşıp, başarmak istiyoruz. Azmimizle, istediğimizle, asaletimizle, cesaretimizi sahaya koyup, şampiyon olmak istiyoruz. Herkesin bir duruşu vardır. Ancak sahaya üzerindeki ay yıldızlı forma ile karakterini yansıtmak bambaşka bir şeydir. Ben Allah nasip ederse çocuklarımızın eğer bir sakatlık olmazsa bu karakterlerini yansıtacaklarına eminim. Yaklaşık 62 arkadaşımız arasından seçim yaptık. Artık şampiyonaya hazırız."