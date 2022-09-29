"Bizim Çocuklar" dünya kupasına hazır!

Turnuvanın Türkiye'de düzenleneceğine dikkati çeken Çakmak, "Bizi destekleyen Türk milletine bir gazi olarak, bir Osman Kaptan olarak bir Osman Hoca olarak şunu söylemek istiyorum, 'Sen yoksan bir kişi eksiktir'. Sahada 7 tane kahraman mücadele ediyor. 8'inci kişi neden sen olmayasın. Biz ev sahibi ülkeyiz. Misafirperver bir ülkeyiz. Türkiye'ye gelen bir kupa var. Onları çok iyi ağırlayıp, kupa onlara ağırlık yapmasın diye buradan elleri boş bir şekilde yolcu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.